Mourinho nakupoval: za Argentinca odštel 60 milijonov in izenačil rekord?

Giovani Lo Celso bo v Londonu ostal do leta 2025.

Triindvajsetletnik od 8. avgusta lani igra za Tottenham kot posojeni nogometaš španskega Betisa. Angleži so andaluzijskemu klubu po poročanju angleških medijev odšteli 60 milijonov evrov, s čimer so izenačili dosedanji rekord, ki ga držijo s prestopom Tanguyja Ndombeleja, ki je poleti v London prišel iz francoskega Lyona. Spet drugi viri poročajo o bistveni manjši številki številki 32 milijonov evrov.

Argentinec bo v Tottenhamu, ki zaseda šesto mesto v premier ligi, predvidoma ostal do konca sezone 2024/25, so še sporočili iz kluba. Lo Celso je v letošnji sezoni 20-krat nastopil v dresu dvakratnih angleških prvakov in dosegel dva zadetka.

