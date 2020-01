Zdaj tudi uradno: nov velik ulov Handanovićevega Interja

Kar se je napovedovalo že v ponedeljek, je danes postalo realnost. Inter je namreč danes tudi uradno naznanil nakup danskega zvezdnika Tottenhama Christiana Eriksena, ki je v Milanu že v ponedeljek opravil zdravniške preglede in je podpisal pogodbo do leta 2024.

Christian Eriksen je po šestih letih in pol zapustil Tottenham in se preselil v Milano k Samirju Handanoviću. Danski vezist, ki je bil v prejšnji sezoni eden glavnih posameznikov lanskoletnega finalista lige prvakov, z Londončani ni želel podaljšati pogodbe, zato so bili Jose Mourinho in sodelavci prisiljeni popustiti in ga, če želijo z njim kaj zaslužiti, pustiti oditi že v letošnjem januarskem prestopnem roku.

O tem prestopu, ki za Inter pomeni veliko okrepitev, saj 27-letni Danec spada med najboljše veziste v Evropi zadnjih let, se je pisalo že nekaj časa, stekel pa je v ponedeljek. Takrat je Eriksen že dopoldne prispel v Milano, kjer ga je v trening centru Interja pričakalo nekaj deset navijačev Milančanov. Tam je opravil zdravniške preglede, ki so minili brez težav in sklenil sodelovanje do leta 2024, ki mu bo na leto prineslo osem milijonov evrov zaslužka, pišejo vsi bolje obveščeni italijanski mediji.

Tottenham z njim ni zaslužil kaj prida

Pri Interju so z naznanitvijo posla bojda čakali samo zaradi tega, ker je njihova ekipa, ki skrbi za družabna omrežja, pripravila nekaj posebnega, pišejo mediji, ki spremljajo nogometno dogajanje na Apeninskem polotoku.

Odškodnina, ki je kapnila na račun Tottenhama, je 20 milijonov evrov, tako da Londončani z vezistom, ki je k njim iz Ajaxa prišel poleti 2013, niso zaslužili kaj prida. Takrat so zanj odšteli 13,5 milijona evrov.

Danski vezist, ki je kariero začel pri domačem Odenseju, iz katerega pa je že kot mladinec za milijon in pol evrov odšel v Amsterdam, je za Tottenham odigral 305 tekem, zabil 69 golov in prispeval 89 asistenc.

Tretja odmevna okrepitev letošnjega leta

Inter, ki je poleti odštel kar 65 milijonov evrov za Belgijca Romeluja Lukakuja, takrat pa pripeljal še nekaj zvenečih okrepitev, je tako poskrbel še za tretji odmeven prihod v letošnjem letu. Pred dnevi je namreč Handanovića in soigralce okrepil Nigerijec Victor Moses, sicer član Chelseaja, ki je nazadnje kot posojen nogometaš igral za turški Fenerbahče, letos pa je v Milano z Otoka prišel tudi nekdanji kapetan Manchester Uniteda Ashley Young.

Inter je trenutno sicer na drugem mestu prvenstvene lestvice in glavni izzivalec branilca naslova Juventusa, za katerim zaostaja za tri točke.