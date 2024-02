Mojstrski zadetek Slovenca v Turčiji

Prejšnji teden so slovenski nogometni reprezentanti v klubskih dresih poskrbeli za kopico zadetkov, prevladovali so zlasti napadalci . Tokrat pa je strelsko opozoril nase Jure Balkovec. Levi bočni branilec Alanyasporja je navdušil na srečanju proti Adana Demirsporju in dokazal, kako ostaja velemojster izvajanja prostih strelov.

Nedeljsko srečanje 26. kroga turškega prvenstva v Alanyi je postreglo z razburljivim dogajanjem, na katerem so gledalci videli kar šest zadetkov (3:3). Prvega na srečanju je dosegel Jure Balkovec. Slovenski reprezentančni branilec, ki se mu letos nasmiha nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji, je zablestel v 20. minuti. Mojstrsko je izvedel prosti strel in z natančnim strelom z levo nogo popeljal Alanyaspor v vodstvo z 1:0.

Vrhunci dvoboja v Alanyi, zadetek Jureta Balkovca pri 1:15:

Iz Slovenije prek Italije v Turčijo

Belokranjec se z Alanyasporjem poteguje za obstanek. Trenutno je na 15. mestu, na zadnjih petih tekmah turškega prvenstva pa je brez zmage, od tega pa je kar na štirih tekmah remiziral. Foto: Guliverimage Belokranjec je z atraktivnimi zadetki, doseženimi s prostih strelov, navduševal že v 1. SNL v dresu Domžal. Pozneje ga je nogometna pot popeljala v Italijo (Empoli, Bari, Verona) in Turčijo, kjer je med letoma 2020 in 2022 nastopal za Fatih Karagumruk, nato pa se preselil v vrste Alanyasporja. Z njim se v tej sezoni poteguje za obstanek, zato bi mu zmaga nad Adano Demirsporjem pomenila veliko. Gostiteljem je kazalo zelo dobro, do konca prvega polčasa so podvojili prednost na 2:0, nato so gostje sredi drugega dela izenačili na 2:2, a je Alanyaspor v 76. minuti dosegel še tretji gol. Povedel je s 3:2, a tudi to ni zadoščalo za zmago. V izdihljajih srečanja, igrala se je sedma minuta sodnikovega podaljška, so gostje izenačili na 3:3.

Devetindvajsetletni Belokranjec je v tej sezoni dosegel tri zadetke. Dva v turškem prvenstvu, enega pa v pokalu. V reprezentančnem dresu je zbral 31 nastopov, v kvalifikacijah za Euro 2024 zbral pet nastopov, v jesenskem obdobju pa večinoma ostajal na klopi, saj je prednost dobival Erik Janža. Pred tem se je za mesto prvega levega bočnega branilca potegoval s trenutno poškodovanim članom Maribora Gregorjem Sikoškom.