Danski nogometni zvezdnik Christian Eriksen je danes uradno postal član angleškega Manchester Uniteda, je klub sporočil na spletni strani. Tridesetletni vezist je z 20-kratnimi državnimi prvaki podpisal triletno pogodbo.

Eriksen je na lanskem evropskem prvenstvu na tekmi svoje reprezentance doživel srčni zastoj, kasneje pa se je uspešno vrnil na zelenice ter v drugem delu minule sezone igral za angleški Brentford.

We can't wait to see you in red at Old Trafford, @ChrisEriksen8 🙌🔴#MUFC pic.twitter.com/T0gcgi06KI