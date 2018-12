Milijardnemu projektu iz Pariza grozi kolaps v Beogradu

Odkar je leta 2011 na predsedniško mesto do takrat solidnega francoskega prvoligaša sedel Nasser Al-Khelaifi, je ta med letoma 2013 in 2018 izpustil le en naslov francoskega prvaka, ob tem pa na domačih tleh osvojil devet pokalnih lovorik in v klubske vitrine pospravil še šest superpokalov. Pred tem so se na Parku princev v Parizu ponašali samo z dvema naslovoma državnega prvaka, zadnjega so osvojili leta 1994. Dve leti za tem so se veselili do danes edine evropske lovorike, ko so zmagali v nekdanjem pokalu pokalnih zmagovalcev.

Odkar je leta 2011 prišel v PSG, je ta za okrepitve odštel že več kot milijardo evrov. Foto: Reuters

Toda katarskega milijarderja, ki je že večkrat poudaril, da želi v Parizu zgraditi najbolj znano nogometno znamko, in kar nekaj korakov v tej smeri že naredil (sodelovanje z zvezdniki svetovne estrade, projekt z Nikejevo blagovno znamko Jordan, odmevni nakupi), ne zanimajo drugorazredni evropski pokali, še manj pa domače lovorike. Želi si uspeha tam, kjer največ pomeni. V ligi prvakov.

Po milijardi in 150 milijonih evrov, kolikor jih je od prihoda v klub vložil v okrepitve - samo v zadnjih dveh letih, ko je za rekordnih 222 milijonov evrov iz Barcelone pripeljal tudi Brazilca Neymarja, jih je pognal kar 460 milijonov -, drugače niti ne more biti. Ob več kot pol milijarde evrov visokem proračunu in skoraj 900 milijonov evrov vredni ekipi res ne.

Štirikrat četrtfinale, dvakrat osmina finala in ...

V prejšnji sezoni je bil za PSG usoden Real. Foto: Reuters Menjajo se trenerji, prihajajo novi zvezdniki, a uspeha v Evropi ni. V sezoni 2011/12, ko so Katarci še postavljali temelje zdajšnjemu pariškemu klubu, je, takrat še v ligi Europa, PSG obstal v skupinskem delu. Potem so sledile kar štiri sezone četrtfinala lige prvakov v nizu, a se je PSG vselej spotaknil. Ko je pričakoval korak naprej, je bilo še slabše. V zadnjih dveh sezonah se je od elitnega evropskega klubskega tekmovanja poslovil v osmini finala.

Prihajali in odhajali so Carlo Ancelotti, Laurent Blanc in Unai Emery, zdaj na nekoč njihovem mestu sedi Thomas Tuchel, ki je po letu premora po odhodu s klopi Borussie Dortmund nov izziv našel v Parizu. Tam naj bi poskrbel za evropski preboj, a danes je v položaju, ko se lahko zgodi nekaj povsem drugega. Morda bo 45-letni Nemec postal avtor evropskega propada enega najdražjih projektov v zgodovini nogometa.

V Parizu je bilo 6:1, ampak Marakana je druga zgodba

PSG je pred zadnjim krogom v zelo zanimivi skupini C lige prvakov sicer v ugodnem položaju. Z osmimi točkami je na drugem mestu in lahko skoči tudi na vrh, s katerega trenutno s točko več zviška gleda Napoli. Toda lahko se zgodi tudi to, da z zmago v Neaplju Parižane ujame in prehiti Liverpool, s tem pa poskrbi za veliko klofuto Katarcem in njihovim prijateljem iz mesta ljubezni.

Neymar in soigralci so včeraj preizkusili zelenico štadiona Marakana v Beogradu. Foto: Reuters

PSG za napredovanje nujno potrebuje zmago. Če ne bo osvojil treh točk v Beogradu, Liverpool pa bo premagal Napoli, bo v Parizu zazvonil glasen alarm.

Crveno zvezdo je na prvi tekmi pred domačimi navijači sicer razbil s 6:1, ampak Beograd, štadion Marakana in skoraj 50 tisoč fanatičnih navijačev pomenijo nekaj drugega. To je na lastni koži občutil tudi evropski podprvak Liverpool, ki je izgubil z 0:2. Zmagal ni niti Napoli (0:0), zato je jasno, da pred vročim Neymarjem, Kylianom Mbappejem, Edinsonom Cavanijem in preostalimi zvezdniki ni lahka naloga.

Ne bo lahko, a vedo, po kaj so prišli

"Napadli bomo zmago, tako kot smo jo na prvi tekmi. Takrat nam je res uspevalo, se pa dobro zavedamo, da je to povsem drugačna tekma. To je Marakana," je večer pred tekmo povedal Tuchel, ki bo najverjetneje v ogenj potisnil tudi prvega zvezdnika Neymarja. S 15 goli najboljši strelec ekipe je zaradi težav z mišico izpustil dve od zadnjih treh tekem.

Nekdanji trener Mainza in Borussie Dortmund Thomas Tuchel je pod velikim pritiskom. Foto: Reuters

"Treniral je, včeraj je delal individualno. Moral bi biti pripravljen," je povedal trener PSG. "Pred nami je velik izziv. Vemo, kako sta jo tukaj odnesla Liverpool in Napoli, a o tem ne razmišljamo. Mislimo le nase in na to, kako priti do treh točk. Spoštujemo Crveno zvezdo, ampak imamo priložnost, da napredujemo," je še povedal Tuchel, ki je pod velikim pritiskom.

Tudi zato, ker njegova ekipa v zadnjih tednih ni pokazala najboljše forme. Potem ko je PSG v prvih 14 prvenstvenih krogih v Franciji nanizal prav toliko zmag, mu v zadnjih dveh tekmah to prvič ni uspelo. Najprej je v začetku decembra z 2:2 remiziral proti Bordeauxu, potem pa še proti Strasbourgu z 1:1. Pretekli konec tedna je zaradi nemirne politične situacije v Franciji počival. Bodo zdaj po protestnikih v Parizu za nov pretres poskrbeli še nogometaši?