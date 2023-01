Mikel Arteta je Arsenal popeljal do 50 točk na 19 tekmah premier lige. Foto: Reuters Pred vodilno ekipo angleške premier lige je prva tekma resnice - v četrtem krogu pokala FA se bodo pomerili z igralci Manchester Cityja. Z njimi se to sezono v ligi še niso pomerili, so pa s 50 točkami pet točk pred njimi. A Arsenalu zelo veliko pomeni tudi pokal FA. S 14 lovorikami so tudi rekorderji tega najstarejšega nogometnega tekmovanja na svetu. Petkrat so ga osvojili tudi po letu 2004, ko so bili zadnjič državni prvaki. O tem je na sredini novinarski konferenci govoril tudi glavni trener topničarjev Mikel Arteta: "Jasno je, da je to tekmovanje, ki nam zelo veliko pomeni, je del naše zgodovine. In ta tekma bo zato prvi odločilni trenutek te sezone." Z Arteto na čelu so pokal FA osvojili leta 2020.

"Raje bi se pomeril s kom drugim"

Mikel Arteta je bil pred prevzemom Arsenala v Cityju pomočnik Pepa Guardiole. Foto: Guliver Image

Obenem bo ta tekma potrdila ali pa ovrgla tezo, da je Arsenal prvi favorit za osvojitev premier lige. "Velika tekma, velik preizkus za nas. Proti, po mojem mnenju, najboljši ekipi na svetu. Veselim se je že, saj nam bo povedala, kje dejansko smo," se pomembnosti tekme zaveda španski strateg Arsenala. Seveda o Cityju govori z izbranimi besedami, saj pa je bil med letoma 2016 in 2019 pomočnik Pepa Guardiole. "Raje bi se pomeril s kom drugim, saj mu želim vse najboljše. Čuden občutek bo, ampak je, kar je."