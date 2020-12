Messiju denarna kazen za poklon Maradoni

Messi je ob zmagi 4:0 proti Osasuni dosegel zadetek, slekel dres in pod njim razgalil dres kluba, ki ga je sloviti Maradona, ki je pretekli teden umrl star 60 let, nosil v letih 1993 in 1994. Messi je pri Newell's Old Boys začel nogometno pot, ki ga je kasneje popeljala v Barcelono.

Disciplinski komite Španske nogometne zveze (RFEF) je Barcelono obenem kaznoval še s 180 evri kazni. Španski mediji so sicer potezo argentinskega zvezdnika pozdravili. Zapisali so, da bi mu utegnili brisati rumeni karton, ki ga je prejel, ker je slekel dres, a RFEF o tem v disciplinskem poročilu tega ni obravnavala.

Barcelona bo danes gostovala na Madžarskem pri Ferencvarosu v petem krogu elitne lige prvakov. Napredovanje v osmino finala si je že zagotovila.

Preberite še: