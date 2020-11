Znan je datum, ki bo začrtal prihodnost Barcelone. Tudi Messija?

Foto: Reuters

Izvršni odbor kluba je danes s sporočilom za javnost potrdil ugibanja španskih medijev o datumu volitev. Dosedanji predsednik Bartomeu je oktobra odstopil na izredni seji upravnega odbora. Na predsedniškem položaju je bil od leta 2014. Glasovanje o nezaupnici je bilo sprva predvideno za 1. in 2. november. Opozicija pa je zbrala več kot 20.000 podpisov članov za nezaupnico.

Danes je Barcelona sporočila, da se je s posebnim dokumentom dogovorila še za znižanje plač tudi za vse osebje v klubu, potem ko so podoben dogovor v znesku 122 milijonov evrov že dosegli z igralci in trenerji.

Na ta način želijo v Barceloni vsaj malo ublažiti posledice svetovne krize, ki je močno udarila tudi po športu in finančno prizadela tudi katalonski ponos. Kot je nedavno poročal časnik Marca, je v klubski blagajni zaradi pandemije novega koronavirusa kar 300 milijonov evrov manj od načrtov. Klubski dolgovi so se med junijem 2019 in junijem 2020 povišali z 217 na 488 milijonov evrov.

Volitve prvič ne bodo potekale zgolj na stadionu Barcelone

Iz kluba so še sporočili, da so datum 24. januar določili v sodelovanju s katalonskimi oblastmi, volilni postopki se bodo začeli 14. decembra, kandidati bodo nato od 23. decembra do 11. januarja lahko zbirali glasove podpore pri članih kluba. Kandidati za predsednika bodo morali zbrati vsaj 2257 glasov podpore članov kluba, ki jih v Kataloniji imenujejo socios. Predvolilna kampanja pa bo potekala med 15. in 22. januarjem.

Ena od prednostnih nalog morebitnega povratnika na predsedniško mesto Joana Laporte bo, prepričati Lionela Messija, da ostane v klubu. Foto: Reuters

Predsedniške volitve pa 24. januarja prvič ne bodo potekale le v Barceloni na stadionu Camp Nou, pač pa še v nekaterih katalonskih mestih (Tarragona, Tortosa, Lleida, Girona), v Andori, glasovna mesta pa bodo ta dan tudi v Madridu, Sevilli, Valencii in Palmi de Mallorci.

Prav danes je sicer tudi nekdanji predsednik (med letoma 2003 in 2010) Joan Laporta napovedal, da se bo spet potegoval za to funkcijo. Kot močan argument v boju za novo izvolitev je izpostavil prizadevanja, da bo v klubu zadržal največjega zvezdnika Lionela Messija, ki se mu v tej sezoni izteka pogodba.