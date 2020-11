Ena dilema je ugasnila, druga spet dviguje prah

Bosta Josep Guardiola in Lionel Messi spet združila moči? Foto: Reuters

Ena velika dilema nogometnega sveta se je ta teden končala. Josep Guardiola bo tudi po izteku te sezone ostal na klopi Manchester Cityja, potem ko je ta teden podpisal novo pogodbo, in to do leta 2023. Drugo veliko vprašanje še naprej visi v zraku. Bo Pep v naslednji sezoni sodeloval z Lionelom Messijem, ki je svoj silovit nogometni vzpon pri Barceloni začel prav pod vodstvom Španca, ki zdaj že nekaj časa dela v Manchestru?

"Messi je nogometaš za Barcelono. Do Barcelone čutim veliko spoštovanje. Ta klub mi je dal vse. Že v akademiji, potem še kot nogometašu in trenerju. Zaradi tega si želim, da bi Messi tam končal svojo nogometno pot. Ne vem, kaj je v njegovi glavi, a kot navijač Barcelone si želim, da bi Messi ostal," je povedal Guardiola. O tem, ali bi Messija rad videl ob sebi, če v Barceloni ne bo ostal, ni govoril, a mu niti ni bilo treba. Seveda, da bi. Manchester City še vedno ostaja prvi favorit za scenarij, če bo dobitnik šestih zlatih žog iskal nov dom.

Uspešen povratek po poletnem šoku

Messi je poleti zatresel nogometni svet, ko je na vodstvo Barcelone naslovil zahtevo po odhodu iz kluba. Po dnevih pogajanj in natolcevanj o tolmačenju pogodbe, ki jo je imel podpisano, se je odločil, da bo ostal. Če bi bilo drugače, bi moral s klubom na sodišče. V vrhu kluba na čelu s predsednikom Josepom Mario Bartomeujem so namreč trdili, da mora na stadionu Camp Nou ostati še vsaj eno sezono.

Messi je novo sezono začel morda nekoliko manj silovito, kot smo od njega vajeni, a še vedno zelo dobro. Po desetih tekmah v španskem prvenstvu in ligi prvakov je zbral šest golov in šest asistenc. Barceloni v prvenstvu sicer ne gre najbolje, trenutno je šele osma. V Evropi je stoodstotna. Tri tekme in tri zmage.

Srečni skupni trenutki v Barceloni, s katero sta med letoma 2008 in 2012 skupaj osvojila kar 14 lovorik. Dvakrat sta bila tudi evropska in trikrat španska prvaka. Foto: Guliverimage

Vihar po zatišju

V zadnjih dveh mesecih se okoli njegove prihodnosti ni govorilo tako veliko, čeprav je jasno, da nove pogodbe še ni podpisal, ampak verjetno čaka na razplet skorajšnjih predsedniških volitev. Zdaj je spet zagrmelo. Po povratku z reprezentančne akcije v Južni Ameriki je Argentinec nejevoljno povedal, da ima dovolj vsega, kar se okoli njega v klubu dogaja, kar zagotovo ni dober znak za tiste, ki upajo, da bo najboljši strelec v zgodovini Barcelone ostal.

"Utrujen sem od tega, da me vedno krivijo za vse. Potem pa me na letališču po 15-urnem potovanju pričakajo še davčni inšpektorji. To je res noro," je povedal 33-letni superzvezdnik in najuspešnejši nogometaš v zgodovini Barcelone, ko so ga novinarji povprašali glede novih govoric, ki jih je sprožil zastopnik Antoina Griezmanna. Ta je rekel, da je Messi proti Francozu sovražno nastrojen, označil pa ga kar za cesarja in monarha v eni osebi.

Kako se bosta po novih govoricah Messi in Griezmann obnesla na igrišču, pa bodo milijoni z vsega sveta videli že v soboto zvečer. V derbiju 10. kroga španskega prvenstva se bosta namreč na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu udarila Atletico Jana Oblaka in Barcelona.