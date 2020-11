Guardiola podaljšal pogodbo z Manchester Cityjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Manchester City in Josep Guardiola bosta z roko v roki vsaj do leta 2023. Katalonec je s sinjemodrimi podaljšal pogodbo še za dve sezoni, so zapisali na uradni spletni strani ekipe iz Manchestra.