Messi pravi, da nikoli ne bo naredil isto kot Ronaldo

"Zelo me je presenetil," je Lionel Messi prvič spregovoril o prestopu Cristiana Ronalda iz Real Madrida v Juventus in na Portugalčev račun navrgel kopico komplimentov. "Barcelona je moj dom, tukaj imam vse, kar si želim, zato iz tega kluba nikoli ne bom odšel," je ob tem pomiril navijače katalonskega nogometnega velikana.

"Jasno je, da Real spada med najboljše klube na svetu. V svojih vrstah ima odlične nogometaše, a brez Ronalda so Madridčani slabši. Zdaj, ko je Cristiano odšel v Juventus, so Torinčani kar naenkrat postali eden glavnih favoritov za naslov evropskega prvaka. To je klub, ki je imel že pred tem odlično ekipo, zdaj pa spada v sam vrh," je o Juventusu z najnovejšo in najbolj zvenečo okrepitvijo povedal Lionel Messi in dodal, da ga je Cristiano Ronaldo, s katerim sta v Španiji v zadnjih devetih letih bila epske bitke, z odhodom v Torino presenetil.

"Tega nisem pričakoval. Nisem si mislil, da bo odšel iz Reala. Če že, pa je bilo govora o številnih drugih klubih in niti ne toliko o Juventusu, čeprav je jasno, da gre za velik klub," je še povedal Argentinec, ki je letos poleti dopolnil 31 let, za Barcelono, katere najboljši strelec v zgodovini je, pa igra že od majhnih nog, ko je s starši iz rodne domovine prišel v Katalonijo.

Iz Barcelone nikoli ne bo odšel

Tudi o njem se je v zadnjih letih pisalo marsikaj, kot enega najboljših na svetu so ga seveda povezovali s številnimi klubi, a je navijačem Barcelone še enkrat zatrdil, da se iz štadiona Camp Nou ne namerava seliti.

Argentinec, ki je po novem kapetan Barcelone, je odlično začel z novo sezono. Foto: Reuters

"Tukaj imam vse, kar si želim. Sem sem prišel, ko sem bil star 13 let. Barcelona je moje življenje. To je najboljši klub na svetu in eno najlepših, če ne najlepše mesto na svetu. Tudi moji otroci so se rodili tukaj, zato nimam niti najmanjšega razloga, da bi odšel," je povedal Messi, ki je bil v majici Barcelone petkrat izbran za najboljšega nogometaša leta na svetu, z njo pa se štirikrat veselil tudi naslova evropskega prvaka.

Zadovoljen je z novimi okrepitvami

Toda v zadnjih dveh sezonah Kataloncem kaj takega ni uspelo, zato Messi upa, da bo v novi sezoni drugače. "Tako kot vedno bomo štartali na vse lovorike, upam pa, da bomo postali tudi evropski prvaki. Všeč mi je, kako smo se poleti okrepili. Res je, da z nami ni več nekaterih pomembnih igralcev, a prišli so novinci, ki so se že izkazali," je še povedal Messi in ponudil precej razlogov za zadovoljstvo katalonskim navijačem.

Barcelona je sicer sijajno začela z novo sezono. Najprej je premagala Sevillo v španskem superpokalu in osvojila lovoriko, potem pa v prvih treh prvenstvenih tekmah trikrat zmagala, ob tem pa zabila kar 12 golov, prejela pa le dva.

Messi je v štirih nastopih zabil štiri gole in prispeval tri asistence.