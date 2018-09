Messi prvič po 11 letih ostal brez nominacije!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo, njegov nekdanji klubski kolega v Real Madridu in kapetan hrvaška reprezentance Luka Modrić ter najboljši igralec Liverpoola in Egipta v zadnji sezoni Mohamed Salah so finalisti v izboru za najboljšega nogometaša leta po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Odločitev o zmagovalcu bo znana 24. septembra.

Prvič po kar enajstih letih se je zgodilo, da med tremi nominiranci za najboljšega ni zvezdnika Argentine in Barcelone Lionela Messija, ki je to nagrado do zdaj prejel petkrat.

Za nagrado za najboljšo nogometašico se bodo borile Norvežanka Ada Hegerberg, Nemka Dzsenifer Marozsan in Brazilka Marta.

Finalisti za najboljšega vratarja so Belgijec Thibaut Courtois, Francoz Hugo Lloris in Danec Kasper Schmeichel.

Najboljšega trenerja leta med moškimi ekipami bodo izbrali med Hrvatom Zlatko Dalićem, Francozom Didierjem Deschampsom in njegovim rojakom in do nedavnega strategom Real Madrida Zinedinom Zidanom.

Kdo so finalisti:

Kadidati za najboljšega vratarja:

Thibaut Courtois (Belgija/Chelsea/Real Madrid), Hugo Lloris (Francija/Tottenham), Kasper Schmeichel (Danska/Leicester City);



Kandidati za najboljšega nogometaša:

Cristiano Ronaldo (Portugalska/Real Madrid/Juventus), Luka Modrić (Hrvaška/Real Madrid), Mohamed Salah (Egipt/Liverpool);

Kandidatke za najboljšo nogometašico:

Ada Hegerberg (Norveška/Lyon), Dzsenifer Marozsan (Nemčija/Lyon), Marta (Brazilija/Orlando Pride);

Kandidati za najboljšega trenerja med moškimi ekipami:

Zlatko Dalić (Hrvaška), Didier Deschamps (Francija), Zinedine Zidane (Real Madrid);

Kandidati za najboljšega trenerja med ženskimi ekipami:

Reynald Pedros (Lyon), Asako Takakura (Japonska), Sarina Wiegman (Nizozemska);

Kandidati za najboljši gol:

Gareth Bale, Denis Čerišev, Lazaros Christodoulopoulos, Cristiano Ronaldo, Giorgian De Arrascaeta, Riley McGree, Lionel Messi, Benjamin Pavard, Ricardo Quaresma, Mohamed Salah;

Kandidati za najboljšega navijača:

Sebastian Carrera (Čile), navijači Japonske in Senegala, navijači Peruja.

