Messi okrcal organizatorje Cope Americe

Argentinci na letošnji Copi Americi do izločilnih bojev niso navduševali, kar je po petkovem srečanju priznal tudi njihov prvi zvezdnik Lionel Messi. V skupinskem delu so na treh tekmah le enkrat zmagali (z 2:0 so premagali Katar), z 0:2 so izgubili s Kolumbijo in z 1:1 remizirali s Paragvajem. V četrtfinale so napredovali kot drugouvrščena reprezentanca in si z zmago z 2:0 nad Venezuelo priigrali polfinalno vstopnico.

Sploh prvič naj bi pel himno … Messi naj bi po zapisih tujih medijev sploh prvič, odkar igra za Argentino, pred tekmo pel himno. Suena el himno argentino y Lionel Messi lo canta por primera vez en un campo de juego 🇦🇷@marca pic.twitter.com/9SlF8SfbpW — MARCA Claro Argentina (@MARCAClaroARG) June 28, 2019

Ni zadovoljen s svojo igro, še manj z igrišči

Kljub napredovanju 32-letni nogometni as, ki je pred obračunom z Venezuelo sploh prvič pel argentinsko himno, ni bil zadovoljen. "Resnica je, da to ni moja najboljša Copa America, ne igram, kot bi si želel. Takšne tekme pač pridejo. Najpomembneje je, da smo zmagali in napredovali," je dejal Messi, ki je na štirih tekmah mrežo nasprotnikov zatresel le enkrat. Po strelu z 11 metrov je Argentincem zagotovil točko proti Paragvaju.

"Žoga je bila videti kot zajec, ki skače sem in tja po igrišču, težko jo je voditi, nadzirati ...," pravi kapetan gavčev, ki se bo za finale udaril z Brazilci. Foto: Reuters

Del krivde za svojo predstavo je pripisal organizatorjem oziroma njihovi slabi pripravi zelenice. "Na izločilnih tekmah lahko vsak premaga vsakogar. A težko je igrati, saj so igrišča v zelo slabem stanju. Škoda, da so vsa igrišča na Copi tako zanič. Težko je imeti nadzor nad žogo. Ta je bila videti kot zajec, ki skače sem in tja po celotnem igrišču. Igrišča pa prav nič ne pripomorejo k hitremu gibanju, lažji posesti žoge, za vsako stvar potrebuješ sekundo časa več, žogo pa težko vodiš," je potarnal Messi in dodal, da jim preostane le, da se prilagodijo položaju.

Foto: Reuters

Vlogo favorita prepustili Brazilcem

Argentince v polfinalu tako čakajo domačini Brazilci, ki so jih postavili v vlogo favorita. "Zavedamo se, da bo težko, saj igrajo doma, pred svojimi navijači. Mi bomo dali vse od sebe, za zdaj se na našo srečo stvari odvijajo po željah," je pred polfinalnim dvobojem dejal z dvema zadetkoma prvi strelec Argentine Roger Martinez. Polfinale bodo igrali v noči na sredo po slovenskem času.

V drugem polfinalu se bodo udarili branilci naslova Čilenci in zmagovalec četrtfinala med Urugvajem in Perujem.

