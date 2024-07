Sedemintridesetletni argentinski zvezdnik se je v finalu proti Kolumbiji (1:0) poškodoval ob koncu prvega polčasa. Zdržal je do 66. minute, nato pa v solzah odšepal z igrišča na stadionu Hard Rock v Miamiju.

Inter iz Miamija je trenutno na drugem mestu severnoameriške lige MLS in nogometaša potrebuje za naskok na vrh.

"Messi ima poškodovane vezi v desnem gležnju, so potrdili tudi zdravniški pregledi. O tem, kdaj bo spet lahko zaigral, bodo odločali nadaljnji obiski zdravnika in hitrost okrevanja," so med drugim zapisali v klubu in dodali, da ga ne bo na vsaj dveh tekmah.

