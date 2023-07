Mehika zmagovalka zlatega pokala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Mehike so še devetič osvojili zlati pokal, reprezentančni turnir pod okriljem zveze Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf). Mehičani so v finalu v Los Angelesu z 1:0 premagali Panamo, odločilni gol za zmago pa je v 88. minuti dosegel rezervist Santiago Gimenez.