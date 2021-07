Branilci naslova zanesljivo v polfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

prvenstvo srednje in severne amerike ter karibov

Mehičani so se z zanesljivo četrtfinalno zmago uvrstili v polfinale. V tem jih čakajo gostje na prvenstvu iz Katarja. Foto: Reuters

Branilci naslova Mehičani so se uvrstili v polfinalu zlatega pokala, nogometnega prvenstvu Srednje in Severne Amerike ter Karibov, ki poteka v ZDA. Mehika je v četrtfinalu izločila Honduras s 3:0 (3:0). Azijski prvaki Katarci, gostje na tekmovanju, so ugnali Salvador s 3:2 (2:0).