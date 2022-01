Jadralski Krpani na prve priprave za zlati pokal februarja

Prvič v zgodovini bo slovenska jadralna reprezentanca, sestavljena iz dobitnikov olimpijskih medalj, večkratnih svetovnih in evropskih prvakov, jadrala skupaj na krovu v prepoznavnih slovenskih športnih barvah. Za razliko od drugih večjih jadralskih tekmovanj bo to prvo ekipno prvenstvo državnih reprezentanc.

Prvič v zgodovini bo slovenska jadralna reprezentanca, sestavljena iz dobitnikov olimpijskih medalj, večkratnih svetovnih in evropskih prvakov, jadrala skupaj na krovu v prepoznavnih slovenskih športnih barvah. Za razliko od drugih večjih jadralskih tekmovanj bo to prvo ekipno prvenstvo državnih reprezentanc. Foto: Uroš Kekuš Kleva

Krpani so pod vodstvom Vasilija Žbogarja, s tremi olimpijskimi medaljami najboljšega slovenskega jadralca doslej, oktobra lani po štirih dnevih testne regate na Neuchatelskem jezeru zasedli končno drugo mesto. Zmagala je Švedska, nastopile pa so še posadke iz Danske, Španije, Avstrije, Poljske, Peruja in Srbije.

Do drugega mesta je slovensko ekipo popeljal krmar Igor Lah, ki je bil med prvimi v posadko imenovan kot najboljši krmar po jakostni lestvici SSL, poleg Vasilija Žbogarja so člani posadke še olimpijci Tomaž Čopi, Mitja Margon, Tina Mrak, Veronika Macarol in nekdanji veslač Jani Klemenčič, ter Mitja Beltram, Vid Jeranko, in najmlajši, 18-letni Gašper Strahovnik.

Čez manj kot dva tedna letijo na prve letošnje priprave

Ta posadka predstavlja osrčje ekipe, ki se bo pomerila na letošnjem zlatem pokalu, sodelovanje pa je v letos potrdil tudi Jaro Furalni kot prvouvrščeni z lestvice SSL članov posadk. Glede na pravila razreda namreč polovico sestave posadke določa SSL lestvica, drugo polovico pa izbere kapetan Žbogar.

"Čez manj kot dva tedna letimo na prve letošnje priprave na Lanzarote, kjer bomo pričeli treninge za nastop v kvalifikacijah, ki se za nas začnejo 30. maja. Ob tem se lahko zahvalim Steklarni Hrastnik, da je videla naš potencial in da bomo skupaj gradili to slovensko športno pravljico," je ob podpisu pogodbe v Hrastniku povedal Žbogar.

Steklarna Hrastnik je postala generalni sponzor slovenske posadke za zlati pokal SSL. Ta bo potekal prvič letos, regate bodo v Švici. Kvalifikacije bodo od 30. maja do 5. junija, Slovenija se bo pomerila z Irsko, Litvo in Ekvadorjem. Finalni nastopi so predvideni med 28. oktobrom in 20. novembrom.

Ciljajo visoko

"Imamo izjemno izkušene jadralce, a tudi izjemno nadarjene mlade, ki so željni učenja in novega znanja, zato verjamem, da bo to sodelovanje obrodilo sadove. Prav vsak član naše ekipe verjame v uspeh, s skupnim duhom, povezovanjem in enotnostjo ekipe pa sem prepričan, da bomo prišli v sam vrh na tem tekmovanju," je dodal Žbogar.

V Švici bodo med drugimi nastopili legendarni Paul Cayard, Robert Scheidt, Ben Ainslie in Francesco Bruni. Vse posadke imajo enako število dni treninga, jadrnice so vse enake, SSL47, zato bo o rezultatu odločala izključno ekipa. Jadrnice razreda SSL47 so predelane jadrnice RC44, ki so v Sloveniji dobro znane, saj jih je oblikoval slovenski navtični arhitekt Andrej Justin.

