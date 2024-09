Američani so brez selektorja, odkar je tamkajšnja zveza (USMNT) odpustila Gregga Berhalterja po izpadu v skupinskem delu južnoameriškega prvenstva.

Mauricio Pochettino do zdaj še nikoli ni bil selektor katere od državnih reprezentanc, nase pa je opozoril predvsem z vodenjem španskega Espanyola, Southamptona in Tottenhama med letoma 2009 in 2019. Nato je bil nekaj let še na čelu Paris Saint-Germaina in nazadnje Chelseaja, kjer se ni proslavil.

Nazadnje je vodil Chelsea in ga popeljal v Evropo, kjer modri v tej sezoni nastopajo v konferenčni ligi. Foto: Guliverimage

Od londonskih modrih se je poslovil po koncu prejšnje sezone, otoški mediji pa so namigovali, da bo prevzel vodenje angleške reprezentance po odhodu Garetha Southgata. Vodenje Anglije je sicer pred kratkim prevzel Lee Carsley.

Američani ob vse večjem vlaganju v nogomet še naprej iščejo pravi preboj na velikih tekmovanjih, predvsem na SP. Leta 2026 bodo skupaj s Kanado in Mehiko gostili prvi mundial z 48 reprezentancami.

Od leta 1990 je reprezentanca ZDA le enkrat nastopila v četrtfinalu (2002), štirikrat je izpadla v osmini finala, leta 2018 pa se na tekmovanje v Rusiji sploh ni uvrstila.

Pochettino: Skupaj bomo zgradili nekaj posebnega

Leta 2019 je s Tottenhamom v finalu lige prvakov izgubil z Liverpoolom, ki ga je takrat vodil Jürgen Klopp. Foto: Reuters "Mauricio je serijski zmagovalec z veliko strastjo do razvoja igralcev," je dejal športni direktor ameriškega nogometa Matt Crocker. "Njegovi rezultati govorijo sami zase."

Pochettino je bil brez dela, odkar je po koncu lanske sezone sporazumno zapustil Chelsea. "Priložnosti, da vodim ameriško moško reprezentanco pred navijači, ki so prav tako strastni kot igralci, je nekaj, česar nisem mogel izpustiti," je dejal Pochettino.

"Vidim skupino igralcev, polno talenta in potenciala. Skupaj bomo zgradili nekaj posebnega, na kar bo lahko ponosna vsa država," je še po poročanju francoske in nemške tiskovne agencije AFP in dpa dejal karizmatični Argentinec.