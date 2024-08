Američani so brez selektorja, odkar je tamkajšnja zveza (USMNT) odpustila Gregga Berhalterja po izpadu v skupinskem delu južnoameriškega prvenstva.

Newyorški časnik je pretekli teden poročal, da je 52-letni Pochettino prva tarča ameriške zveze, danes pa so po informacijah preverjenih virov pisali še o sklenjenem poslu.

Pochettino doslej še nikoli ni vodil katere od držav, nase pa je opozoril predvsem z vodenjem španskega Espanyola, Southamptona in Tottenhama med letoma 2009 in 2019. Nato je bil nekaj let še na čelu Paris Saint-Germaina in nazadnje Chelseaja, kjer pa se ni proslavil.

Mauricio Pochettino has reportedly agreed to become the new USA head coach, after having left Chelsea 🇺🇸



The Argentine follows in Emma Hayes footsteps who was also previously at Chelsea and just won Olympic Gold in Paris as the U.S. Women’s National Team manager 🥇 pic.twitter.com/CHtEAk0Mq0