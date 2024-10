Mauricio Pochettino zmagovito začel ameriško avanturo

Argentinski nogometni trener Mauricio Pochettino je svojo pot na klopi reprezentance ZDA začel z zmago na prijateljski tekmi proti Panami z 2:0. Za Američane sta zadela Yunus Musah in Ricardo Pepi.

Argentinski strateg, nekdanji trener Tottenhama, Paris Saint-Germaina in Chelseaja, je vodenje ameriške reprezentance prevzel v začetku septembra, potem ko je ZDA pred tem zmagala le na eni od zadnjih sedmih tekem.

Pochettino bo reprezentanco vodil na svetovnem prvenstvu 2026, ki ga bo ZDA gostila skupaj s Kanado in Mehiko. Po le petih dneh dela z novo ekipo pa se že pozna vpliv 52-letnega Argentinca, ki je svojo zasedbo postavil v fleksibilno 4-2-3-1, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Potek igre je na sredini nadzoroval Aidan Morris, 22-letni član Middlesbroughja, ki na pokalu Amerik, kjer je ZDA izpadla v skupinskem delu, sploh ni igral.

Panama, ki je na južnoameriškem prvenstvu v skupini ugnala Američane, je Pochettinovi zasedbi prepustila posest, ti pa so si pod njegovim vodstvom pripravljali več priložnosti, kod pod vodstvom prejšnjega stratega Gregga Berhalterja.

Po prvem polčasu brez golov, je hitro v drugem nogometaš italijanskega Milana Musah dosegel prvi gol Pocettinove ere. Zmago je z golom v sodnikovem dodatku potrdil Pepi.

"Zelo dober občutek. To je bila za nas zelo težka tekma. Korak za korakom nekaj gradimo. Cilj je leto 2026, a smo zadovoljni, saj smo bili trdni in zelo profesionalni. Toda to je le prvi korak k izboljšanju," je po tekmi dejal argentinski strokovnjak.