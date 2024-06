Massimiliano Allegri tudi uradno zapušča Juventus

Črno beli so se razšli z Allegrijem po finalu italijanskega pokala, ki ga je Juventus za 15. pokalno lovoriko osvojil z 1:0 na tekmi proti Atalanti.

Allegri je po zaključku tekme kazal nenavadno jezo tako do nekaterih predstavnikov medijev kot do sodniškega kadra. Med proslavljanjem zmage pa se je z očitnimi gestami znesel tudi nad športnim direktorjem Cristianom Giuntolijem.

Allegrijevo vedenje so v klubu označili za nesprejemljivo in v nasprotju z vrednotami kluba in nogometa.

Zadnji tekmi sezone so nogometaši odigrali pod taktirko Paola Montera, ki v klubu sicer skrbi za ekipo do 19 let, obenem pa gre za legendo kluba, saj je kot urugvajski nogometaš v obdobju med 1996 in 2005 s klubom osvojil štiri naslove prvaka.

V klubu zdaj iščejo novega trenerja. Pred tedni se je omenjal Thiago Motta, ki je letos presenetljivo pripeljal Bologno na peto mesto v prvenstvu in s tem do vstopa v prihodnjo ligo prvakov.

Preberite še: