Maroška invazija na Katar

Maroški navijači so bili ob brazilskih in argentinskih najštevilčnejši v prvih treh tednjim svetovnega prvenstva v Katarju. Na polfinalu pa jih bo samo še več. Iz Maroka v Doho bo v dveh dneh poletelo 30 dodatnih letal.

Maroška nogometna reprezentanca je tudi s pomočjo številnih navijačev poskrbela za največje presenečenje svetovnega prvenstva v Katarju, na katerem se je uvrstila v polfinale. Tam bo v sredo igrala proti Franciji, obeta pa se ji še večja podpora navijačev, saj bodo v torek in sredo v Doho prišli s kar 30 posebnimi leti.

Maroška letalska družba Royal Air Maroc (RAM) se je odločila za kar 30 letov iz Casablance v Doho. "Da bi številnim Maročanom, ki želijo navijati za reprezentanco, omogočili doživeti čustva ob polfinalu SP, je Royal Air Maroc vzpostavil zračni most med Casablanco in Doho," so zapisali pri letalski družbi. Ta bo navijače v Katar vozila v torek in sredo.

Selektor Maroka Walid Regragui je že večkrat med prvenstvom poudaril, da so njihovi navijači pravi 12. igralec ekipe. Polfinale med Marokom in Francijo se bo v sredo začel ob 20. uri. Dan pred tem se bosta v prvem polfinalu merili Hrvaška in Argentina.