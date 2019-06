Maradona se bo posvetil zdravju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinec Diego Maradona je zaradi zdravstvenih težav odstopil z mesta trenerja mehiškega drugoligaša Doradosa iz Sinaloe, je sporočil njegov odvetnik. "Maradona se je po nasvetu zdravnikov odločil, da odstopi z mesta trenerja Doradosa. Posvetil se bo skrbi za zdravje in šel na operacijo kolena in rame," je prek Twitterja zapisal Matias Morla.

"Diego! Vrata Doradosa so za tebe vedno odprta," pa je v odziv tvitnil predsednik mehiškega drugoligaša Tono Nunez: "Seveda je tvoje zdravje na prvem mestu, a tu pri nas boš vedno imel svoj dom!"

Nekdanji argentinski nogometni zvezdnik, ki je s kapetanskim trakom leta 1986 popeljal Argentino do naslova svetovnega prvaka v Mehiki, se je moštvu pridružil septembra in mu pomagal z dna drugoligaške konkurence do končnice za preboj v prvo ligo, a na koncu mu med elito ni uspelo.

"Skupaj smo presenetili nogometni svet," so takrat zapisali pri Doradosu, ki je ta čas na petem mestu druge lige, na Twitterju: "Dokazali smo, da gre pri nogometu najbolj za srce in strast."

Oseminpetdesetletni Maradona ima za seboj vrsto težav z zdravjem. Nazadnje je januarja v Argentini prestal operacijo zaradi krvavitev v trebuhu.

