Maradona presenetil, kmalu bo vodil Slovenca

Legendarni Argentinec Diego Armando Maradona, eden najboljših nogometašev vseh časov, je sklenil sodelovanje z beloruskim prvoligaškim klubom iz Bresta. Postal je predsednik Dinama, za katerega igra tudi občasni slovenski reprezentant Željko Filipović. V soboto ga čaka prvi vrhunec, finale beloruskega pokala.

Nekdanji argentinski zvezdnik in selektor Diego Armando Maradona se je odločil, da bo nogometno kariero nadaljeval v Belorusiji. Po koncu svetovnega prvaka v Rusiji se bo 57-letni Južnoameričan preselil v Brest, kjer bo prevzel nadzor nad dogajanjem pri prvoligaškem klubu Dinamo. S klubom, za katerega igra tudi nekdanji nogometaš Olimpije, Domžal in Maribora Željko Filipović, je sklenil triletno pogodbo.

Postal bo predsednik kluba in skrbel za razvoj kluba, ki ne skriva ambicioznih ciljev in tega, da bi se priključil boju za vrh. Beloruski klub je njegov prihod nakazal na zanimiv način, saj je prek Twitterja poslal oglas, v katerem išče voznika in gospodinjo, ki govorita španski jezik. Le nekaj ur pozneje je ponosno razkril, da v mesto, ki leži blizu Poljske, prihaja nihče drug kot eden največjih nogometašev vseh časov.

Хайп на легенде. Марадона в брестском «Динамо» - зачем это?https://t.co/GMGIqqdBHn — Динамо Брест (@dinamo_brest) May 16, 2018

Maradona naj bi tako za nekaj časa pozabil na trenerske izzive, s katerimi se je spopadal v zadnjih letih, čeprav nekateri mediji izpostavljajo, da bi lahko predsedniško vlogo dopolnjeval tudi z vlogo športnega direktorja in ne nazadnje trenerja.

Nekdanji selektor Argentine, ki jo je vodil tudi na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki (2010), je prejšnji mesec zapustil trenerski stolček pri Al Fujairahu, s katerim je v Združenih arabskih emiratih neuspešno naskakoval preboj v prvi kakovostni klubski razred. To je bila njegova druga trenerska izkušnja v bogati državi na Bližnjem vzhodu. Pred tem je vodil tudi Al-Wasl.

Исторический момент: Марадона подписывает контракт с Брестомhttps://t.co/guKtLiJx8l — Динамо Брест (@dinamo_brest) May 15, 2018

Zdaj se seli k Dinamu v Brest, ki ga v soboto čaka zelo pomembna tekma. V finalu beloruskega pokala, kjer brani naslov, se bo pomeril s favoriziranim Batejem iz Borisova. Dinamo v prvenstvu po uvodnih sedmih krogih zaseda osmo mesto. Za vodilnim Batejem zaostaja 12 točk.