Manchester United ima novega trenerja

Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick 🔴🇩🇪#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021

Rangnick je nazadnje opravljal delo svetovalca na področju razvoja pri ruskem kolektivu Lokomotivu iz Moskve.

Manchester United je v ponedeljek potrdil imenovanje Rangnicka za začasnega trenerja do konca sezone. Kot navaja nemška tiskovna agencija dpa, bo Rangnick po koncu sezone nato za še dve leti prevzel svetovalno vlogo pri klubu iz Manchestra.

Foto: Reuters

Pri Manchester Unitedu so se po porazu proti Watfordu z 1:4 pred dobrim tednom dni razšli z Norvežanom Olejem Gunnarjem Solskjaerjem. Na dveh tekmah je ekipo vodil njegov dotedanji pomočnik Michael Carrick.

"Vesel sem, da se bom pridružil Manchester Unitedu, in osredotočam se na to, da bo to uspešna sezona za klub," je za manutd.com povedal Rangnick.

"V ekipi je veliko talentov in ima odlično razmerje med mladostjo in izkušnjami. Vsa moja prizadevanja v prihodnjih šestih mesecih bodo usmerjena v pomoč tem igralcem, da uresničijo svoj potencial, kot posamezniki in, kar je najpomembneje, kot ekipa. Poleg tega se veselim, da bom kot svetovalec podprl dolgoročne cilje kluba," je poudaril Nemec, ki je pred tem vodil Hannover, Schalke, Hoffenheim in Leipzig.

Foto: Getty Images

Bil je tudi športni direktor

V sezoni 1999/2000 je v bundesligo prvič v njegovi zgodovini popeljal tudi malo znani nemški Ulm.

Rangnick je dosegel pomemben uspeh tudi kot športni direktor v nogometu. To vlogo je imel tako v Red Bull Salzburgu kot pri RB Leipzigu od leta 2012. Ko je to vlogo prevzel Rangnick, se je Leipzig iz regionalne lige povzpel v bundesligo.