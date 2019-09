Manchester City dalj časa brez Francoza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski branilec Aymeric Laporte se je poškodoval že v prvem polčasu prvenstvene tekme premier league proti Brightonu (4:0), ko je trčil z gostujočim nogometašem Adamom Websterjem.

"Aymericu Laportu so danes operirali koleno, potem ko si je v soboto poškodoval hrustanec in meniskus. Operacija v Barceloni je dobro uspela," so sporočili iz tabora Cityja.

"Po uspešni operaciji včeraj zvečer bi se vsem rad zahvalil za lepe želje. Žalosten sem, da se ne bom mogel pridružiti reprezentanci in debitirati pri les bleus. Zdaj začenjam odštevati dneve do vrnitve," je prek Instagrama sporočil Laporte.