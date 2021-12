Malmö švedski prvak, Matko s krvnikom NK Maribor peti

Nogometaši Malmöja so v zadnjem krogu švedskega prvenstva osvojili naslov prvaka, potem ko so nazadnje igrali 0:0 proti Halmstadu in na lestvici končali na vrhu po zaslugi boljše razlike v danih in prejetih zadetkih. Drugouvrščeni AIK je sezono končal z enakim številom točk (59). Malmö v tej sezoni nastopa tudi v ligi prvakov.