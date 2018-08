Lyon zaradi navijačev ligo prvakov začenja pred praznimi tribunami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Navijači francoske ekipe so se obnašali rasistično, metali so predmete na igrišče, tudi stole, ki so jih pred tem odstranili s tribun. Uefa je ob tem sporočila, da bo v primeru, da se v naslednjih dveh letih ponovijo podobni incidenti, Lyon še eno evropsko tekmo igral pred praznimi tribunami.

Navijači Lyona so razgrajali že pred tekmo s CSKA: