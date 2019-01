Luka Elsner po kraji stoletja v Belgiji frustriran

Mladi slovenski strateg Luka Elsner je v nogometno leto 2019 vstopil s porazom v derbiju druge belgijske lige. Union St. Gilloise je doma izgubil proti Mechelenu (1:2), s katerim se bo ta mesec dvakrat pomeril še v polfinalu belgijskega pokala, po dvoboju pa so bili gostitelji tako jezni na sodnika, da so njegovo najbolj sporno odločitev označili za krajo stoletja.

Belgijski drugoligaši so konec tedna odigrali 7. krog drugega dela prvenstva in se prvič predstavili v letu 2019. Luka Elsner je z Unionom v derbiju pričakal Mechelen in doživel šele drugi poraz na domačem štadionu Joseph Marien, odkar v tej sezoni vodi klub iz Bruslja.

Union je s tem povečal zaostanek za Mechelenom, ki je pri vrhu lestvice točkovno izenačen z moštvom Beerschot-Wilrijk in sestavlja vodilni dvojec druge lige. Union za njima zaostaja že osem točk, tako da so možnosti za napredovanje v tej sezoni vse manjše.

Generalka za pokalni poslastici proti Mechelenu

Varovanci Luke Elsnerja so povečali zaostanek za vodilnim dvojcem. Foto: Getty Images Zdaj bo vsa pozornost dana pokalu. Kmalu bosta na sporedu zelo pomembni tekmi z Mechelenom. Odigrani bosta v drugi polovici tega meseca. Predstavljali bosta ogromen vložek, saj bo to polfinale belgijskega pokala. Union je tako od pokalne lovorike, s tem pa tudi priigranega nastopa v Evropi, oddaljen le še dva koraka. Že zdaj je pod vodstvom 36-letnega Slovenca dosegel največji pokalni uspeh v zgodovini kluba v zadnjih 50 letih.

Union bo 23. januarja v prvi polfinalni tekmi gostoval pri Mechelenu, 29. januarja pa skušal izkoristiti prednost domačega igrišča. V nedeljo ga v prvenstvu ni. Ostal je prekratek in izgubil z 1:2, tako navijači kot nogometaši, podobno velja tudi za slovenskega trenerja, pa so težko preboleli rezultat, ki jim ni šel na roko.

Elsner razume frustracije svojih varovancev

Kmalu ga čakata polfinalni tekmi belgijskega pokala proti Mechelenu. Foto: Guliver/Getty Images Domači privrženci so bili jezni na sojenje. Prepričani so, da jih je sodnik pri rezultatu 1:1 oškodoval za izključitev oziroma najstrožjo kazen. Takrat je vratar gostov Michael Verrips storil prekršek nad Nemcem Marcelom Mehlemom, a je prejel le rumeni karton, sodnik pa je pokazal prosti strel. Navijači Uniona so ponoreli, saj so pričakovali ravno obratno. Izključitev in kazenski strel.

Union je bil tako razočaran, da je na socialnem omrežju Facebook zapisal ''Kraja stoletja''. ''Sodnik bi lahko pokazal na belo točko. V zadnjih krogih se je večkrat pripetilo, da nismo prejeli najstrožje kazni, ki bi jo lahko, zato povsem razumem frustracije mojih igralcev,'' je po bolečem porazu dejal Elsner.

''V drugem polčasu smo zapravili preveč priložnosti. Razočaran sem in frustriran, a le zaradi rezultata, ne pa tudi igre. Dokazali smo, da se lahko merimo proti Mechelenu. Nismo igrali slabo. Prikazali smo dobro dinamiko in namučili tekmeca. Žal pa nismo dobili tistega, kar bi si zaslužili,'' ni skrival nezadovoljstva nekdanji trener Domžal, Olimpije in Pafosa.

Vrhunci dvoboja v Bruslju (brez sporne sodniške odločitve):

Oba zadetka za goste je dosegel izkušeni napadalec Igor de Camargo. Nekdanji belgijski reprezentant, Brazilec z belgijskim potnim listom, je pred leti navduševal v napadu Borussie Mönchengladbach, Standard Liega in Apoela iz Nikozije.