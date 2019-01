Elsner odhaja k bogatim Arabcem

Ljubljančan je po slabem letu zapustil gorenjsko prestolnico. Rok Elsner se je Triglavu pridružil lanskega februarja, nato v Prvi ligi Telekom Slovenije odigral 32 tekem in se enkrat vpisal med strelce. Pozimi se je odločil za spremembo. V nogometno leto 2019 bo vstopil v bogati arabski državi Omanu, kjer bo nosil dres kluba Al-Nasr.

Elsner: Priložnost za korak naprej

"Iskreno bi se zahvalil prav vsem v klubu, od samega začetka so me nadvse lepo sprejeli, vladalo je pozitivno vzdušje in tudi zdaj je temu tako. Hvaležen sem predsedniku kluba, športnemu direktorju, trenerju in seveda izjemnim soigralcem, leto dni v Triglavu je bila enkratna izkušnja in kot tako jo bom ohranil v spominu. Ekipi želim ogromno uspeha, obstanek v ligi, celo, da sezono zaključi na mestih proti sredini tabele, klubu pa, da uresniči vizijo in postane stabilen prvoligaš. Nogometašem želim, da se izognejo poškodbam, trenerju pa ogromno izkušenj in izpolnjenih ciljev. Star bom 33 let, začutil sem, da je to priložnost za korak naprej v karieri. Arabske države že poznam, s tem ne bo težav in to priložnost sem moral izkoristiti," je za klubsko stran povedal Elsner, ki bo čez dva tedna dopolnil 33 let.

📝Rok Elsner je prestopil v Al-Nasr, klub iz Omana.



🗨"Leto dni v Triglavu je bila enkratna izkušnja in kot tako jo bom ohranil v spominu," je dejal Elsner.



💪Rok, veliko sreče in uspeha!

⤵⤵⤵https://t.co/yO4VSQ3JHZ#ČasZaTriglav #BordoBeli pic.twitter.com/uMlTL6nt0k — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) January 12, 2019

Pri Al-Nasru bo njegov trener Hrvat Marinko Koljanin, tudi nekdanji trener Salzburga, LASK Linza in Rijeke.

Pestra klubska kariera mlajšega izmed bratov Elsner

Rok Elsner na pripravah članske izbrane vrste. Foto: Vid Ponikvar Nekdanji mladinec francoskega prvoligaša Nice je v karieri zamenjal kar 16 klubov. Izkušnje je nabiral v številnih državah. V tujini je igral v Franciji (Nice), kjer je tudi preživel mladost, Nemčiji (Wehen Wiesbaden in Energie Cottbus), Katarju (Al-Arabi), na Norveškem (Haugesund), na Poljskem (Slask Vroclav in Olimpia Grudziadz), Grčiji (Aris Solun), na Kitajskem (Hunan Billows), v BiH (Željezničar Sarajevo), v Sloveniji pa za Interblock, Domžale in kranjski Triglav, s katerim je v jesenskem delu osvojil predzadnje mesto.

Pred šestimi leti, ko je pomagal Slasku do naslova poljskega prvaka, je bil v tako dobri formi, da si je prislužil tudi reprezentančni vpoklic. Njegov starejši brat Luka Elsner v tej sezoni vodi belgijskega drugoligaša Union St. Gilloise, s katerim se poteguje za napredovanje, v pokalu pa se je senzacionalno prebil med najboljše štiri.