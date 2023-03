Luka Elsner podira mejnike v Franciji

V Franciji gre Luki Elsnerju v tej sezoni kot po maslu. Z Le Havrom vodi na lestvici, vse skupaj pa je zaznamoval z neverjetnim podvigom, saj je v drugi francoski ligi nanizal kar 25 tekem brez poraza. Tako dolgega niza v tem tekmovanju ni bilo že skoraj 30 let! Nekdanji trener Domžal in Olimpije je od 3. kroga naprej vknjižil 15 zmag in 10 porazov ter si na lestvici priigral tako veliko prednost pred zasledovalci, da je v domovini galskih petelinov iz tedna v tedna vse manjša verjetnost, da se najstarejši francoski nogometni klub po 14 letih ne bi vrnil v elitno druščino.

Elsner neporažen tudi proti 30 let starejšemu Romunu

Luka Elsner je v tej sezoni izgubil le enkrat. Zgolj v 2. krogu, nato pa je sledilo čudežno nadaljevanje. Foto: Guliverimage Le Havre je v ponedeljek remiziral na gostovanju pri četrtouvrščenem Metzu (1:1), ki ga vodi sloviti romunski strateg madžarskih korenin Laszlo Bölöni. Nekdanji as romunskega nogometa, ki je leta 1986 s Steauo senzacionalno postal evropski prvak, nato pa kot trener spisal ogromno odmevnih zgodb, je bil po prvem polčasu dvoboja z Le Havrom na dobri poti, da bi prekinil zdaj že maratonski niz nepremagljivosti Luke Elsnerja, 30 let mlajšega stanovskega kolega iz Slovenije.

Metz je vodil z 1:0, a je Le Havre že na začetku drugega polčasa izenačil (1:1), nato pa se rezultat ni več spreminjal. Elsner je znova ostal neporažen, Bölöni, ki je na začetku tega stoletja kot trener Sportinga pridodal članski zasedbi Cristiana Ronalda, pa je Metz popeljal le do remija, s katerim je ostal na četrtem mestu. Ta po koncu sezone ne zagotavlja napredovanja. Najboljše dve ekipi si bosta neposredno zagotovila preboj med elito. Le Havre se tako spogleduje z ogromnim uspehom.

Zanimivo je, da je Bölöni dosegal velike uspehe z belgijskim velikanom Standardom iz Liega. Dvakrat zapored je bil prvak, nazadnje 2009. Po njegovem odhodu Standard ni bil več nikoli belgijski prvak, ta klub pa je v prejšnji sezoni, to je bila velika čast za slovenskega strokovnjaka, treniral prav Elsner.

70-letni Romun madžarskih korenin Laszlo Bölöni skuša Metz popeljati v prvo francosko ligo. Za Elsnerjevo četo zaostaja 11 točk. Foto: Guliverimage

Čeprav so bila pričakovanja navijačev velika, je dosegal le povprečne rezultate, povsem drugače pa je pri Le Havru, ki proslavlja enega najbolj mogočnih in uspešnih nizov v klubski zgodovini.

Rekord Sedana ni več tako daleč

Luka Elsner bo v naslednjem krogu gostil St. Etienne, pri katerem je pred leti blestel Robert Berić. Foto: Guliverimage Postal je prvi francoski drugoligaš, ki je v tem stoletju nanizal tako veliko tekem brez poraza. Do absolutnega rekorda, starega že skoraj 70 let, ga loči le še sedem tekem. Rekord si namreč lasti Sedan, ki je med majem 1954 in februarjem 1955 v drugi francoski ligi ostal neporažen na 32 zaporednih tekmah, Le Havre pa se je na večni lestvici s svojim podvigom že povzpel na deseto mesto. In nanizal največ tekem brez poraza v tem stoletju.

Do konca sezone je le še 11 krogov, Le Havre, ki ni izgubil vse od 6. avgusta 2022, pa je na imenitni poti, da se v prihodnji sezoni druži z zvezdniki PSG, Marseilla, Monaca, Lyona in podobnih klubov. Niz neporaženosti lahko na številko 26 podaljša v soboto, ko bo gostil St. Etienne. Še enega francoskega velikana, ki je v preteklosti dosegal izvrstne rezultate (desetkrat je bil prvak), zdaj pa nastopa v drugi ligi.