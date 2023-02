V Franciji odmeva čudež Slovenca

Le Havre je pristaniško mesto v Normandiji. Zelo je ponosno na nogometni klub, ustanovljen davnega leta 1872, tako da ima status najstarejšega profesionalnega nogometnega kluba v domovini galskih petelinov. Francozi obožujejo nogomet, podobno velja za navijače Le Havra, ki o vrnitvi med klubsko elito sanjarijo že 14 let. Odkar klub vodi 40-letni Luka Elsner, se jim lahko smeji.

Evrogol El Hajjama v 77. minuti za zmago Le Havra v Bordeauxu:

Quelle frappe de 𝗢𝘂𝗮𝗹𝗶𝗱 𝗘𝗹 𝗛𝗮𝗷𝗷𝗮𝗺… 🤯☄️



Po začetnih porodnih krčih, ko se je mladi slovenski strateg še privajal na razmere v klubu z dolgo tradicijo, je nogometašem, ki na klubskem grbu nosijo podobo zmaja, steklo. In to kako. Če je Elsnerjeva četa vstopila v sezono z domačim remijem brez zadetkov proti Grenoblu (0:0), nato pa brez doseženega zadetka ostala brez vsega pri Valenciennesu (0:1), je nato Le Havre začel osvajati točke kot v transu. Sledilo je 19 tekem, na katerih so od mogočih 57 osvojili kar 45 točk. Trinajstkrat so zmagali, šestkrat remizirali.

V Franciji je že vodil prvoligaša

Luka Elsner ima že izkušnje z vodenjem francoskih klubov. Prejšnji teden se je tako z Le Havrom pomeril z nekdanjim klubom Amiensom in ostal neporažen. Foto: Guliverimage Postali so najbolj vroč francoski drugoligaš, si priigrali lepo prednost pred zasledovalci, s tem pa postali tudi glavni kandidati za napredovanje v prvo ligo. V okolje, ki ga Elsner dobro pozna, saj je pred leti pisal zgodovino slovenskega nogometa kot prvi strateg, ki prihaja s sončne strani Alp in je vodil francoskega prvoligaša. Z Amiensom se mu ni izšlo. Tudi zaradi izrednih razmer, saj je bila sezona zaradi pandemije covid-19 skrajšana, ravno ob nepravem trenutku, ko Elsnerjevi četi ni kazalo najboljše.

Jeseni 2020 se je nekdanji trener Domžal in Olimpije poslovil od Amiensa, za katerega pesti stiska tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, in se odpravil v Belgijo. Tam je vodil Kortrijk in Standard Liege, a ni bil pretirano zadovoljen z dosežki. Podobno kot zelo strastni navijači belgijskega velikana iz Liegea. Njegovo klop je zapustil aprila 2022, nato pa sprejel ponudbo Le Havra.

Vrnil se je v Francijo, v deželo, kjer je odraščal, in pridobil veliko prijateljev. Zdaj, ko je najuspešnejši trener druge francoske lige in iz tedna v teden ustvarja nove čudeže, jih ima še več.

Elsner: To je čudež

V torek je v gosteh padel največji tekmec za prvo mesto. Foto: Guliverimage V torek ga je čakal do zdaj največji izpit zrelosti. Le Havre se je odpravil na gostovanje k Bordeauxu, najresnejšemu tekmecu za prvo mesto. Zmagal je z 2:1 in dokazal, da mu v tem trenutku v drugi francoski ligi ni para.

"To, kar smo dosegli, je nekaj neverjetnega. Ustvarili smo čudež. Zame je to čudež, saj nam ni nihče pripisoval možnosti, da bi bili lahko uvrščeni tako visoko. Imamo zelo mlado ekipo, imamo težave s poškodbami, a smo zdržali. Zelo smo trpeli na igrišču. Ta zmaga šteje več kot preostale, pokazala je, kako težko je osvojiti točke v drugi francoski ligi. Je simbol vsega, tudi našega trpljenja," ni skrival zadovoljstva slovenski strateg, ki si je v karieri pridobil že veliko izkušnje z delom v tujini, saj je to njegov šesti klub.

Luki Elsnerju se smeji, v tujini rezultatsko še ni bil tako uspešen. Foto: Guliverimage

Sprva si je legionarski kruh služil na Cipru (Pafos), nato se je odpravil v Bruselj k Union St. Gilloise, po tem pa je podiral mejnike slovenskega nogometa in postal edini strateg poleg Bojana Prašnikarja (Energie Cottbus), ki je vodil klub v eni izmed petih najmočnejših lig v Evropi. Če bo z le Havrom nadaljeval v podobnem ritmu, bo že poleti postal prvi Slovenec, ki je v eni izmed lig peterice vodil dva kluba.

Veselje nogometašev Le Havra v slačilnici po zmagi v Bordeauxu:

Vseeno pa Elsner ustavlja konje in previdno poudarja: "Z zmago v Bordeauxu smo naredili le majhen korak proti prvi ligi. Vsak dan smo ji bližje. Ne smemo pa začeti razmišljati, da nam je že uspelo. To bi nas lahko pokopalo, saj je do konca še veliko tekem," opozarja slovenski trener, ki prihaja iz znamenite nogometne dinastije Elsner, prepolne vrhunskih trenerjev in nogometašev.

Naslednji izpit, na katerem lahko niz neporaženosti podaljša na okroglih 20 tekem, ga čaka že v petek, ko bo na domačem stadionu Oceane gostil Paris. To bo zelo pomembna tekma, saj nato Elsnerjevo četo čaka nov derbi, spopad s trenutno drugouvrščenim Sochauxom.