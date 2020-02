Navijači podijo Elsnerja iz Amiensa, vodstvo in igralci povedali svoje

Rezultatska kriza Amiensa, ki ga vodi Luka Elsner, se kar ne konča. Francoski prvoligaš na zmago čaka že tri mesece. Na zadnjih desetih tekmah je osvojil le tri točke in doživel tako hud padec na lestvici, da so navijači prižgali alarm. Na zadnji tekmi so trenerju poslali sporočijo, naj odstopi stolček komu drugemu. Elsner razume njihovo nezadovoljstvo, vodstvo kluba in nogometaši pa so mu dali vedeti, da mu (še) stojijo ob strani.

Mladi slovenski strateg, ki se je vpisal v zgodovino kot prvi Slovenec na čelu francoskega prvoligaškega kluba, se je znašel v težavah. Skromni rezultati se nizajo, položaj Amiensa, ki napoveduje krčevit boj za obstanek, pa je iz tedna v teden manj prijeten. Pritisk na Luko Elsnerja se stopnjuje, po zadnji tekmi pa je dosegel najvišjo stopnjo, odkar nekdanji trener Domžale in Olimpije službuje v Franciji.

Elsner: Navijači imajo pravico, da izrazijo nezadovoljnost

Če bi se francosko prvenstvo končalo zdaj, bi Elsnerjev Amiens igral v dodatnih kvalifikacijah za obstanek. Foto: Reuters Ko je Elsnerjeva četa v soboto zapravila še največjo priložnost za zmago, saj je pri "samorogih" gostoval zadnjeuvrščeni Toulouse, so navijači Amiensa izgubili potrpljenje. Z razpletom dogajanja in nič kaj spodbudnim nizom skromnih rezultatov so nezadovoljni že dalj časa, med srečanjem s Toulousom pa so razvili transparent, s katerim so Elsnerju sporočili, naj prepusti vroči stolček komu drugemu in zapusti klub.

Nekdanji slovenski reprezentant s takšno zahtevo, odkar je trener Amiensa, še ni imel opravka, zato je francosko javnost zelo zanimalo, kako se bo odzval na tovrstno skandiranje navijačev.

Luka Elsner (@AmiensSC) "ne fuit pas ses responsabilités" et évoque la réactions des supporters ainsi que son avenir...#ASCTFC #JourDeFoot pic.twitter.com/UUTsLJz4jQ — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 1, 2020

"Ne verjamem, da so te zahteve naperjene proti meni osebno. Odražajo strah, zaradi situacije prisoten pri vseh. Navijači imajo pravico, da izrazijo nezadovoljnost. Popolnoma jih razumem in ne bežim od svoje odgovornosti," je dal 37-letni Elsner vedeti, da ne razmišlja o odstopu, hkrati pa je namenil kritiko varovancem, ki so si privoščili preveč tehničnih napak in vstopili v srečanje premedlo.

Podpredsednik ne izgublja živcev in podpira Elsnerja

Vodstvo kluba podpira Elsnerja pred nadaljnjimi izzivi. Foto: Reuters Elsner še verjame v srečen konec. Prepričan je, da bo njegova ekipa slej ko prej zmagala in izplavala iz krize. Optimizem mu dviguje tudi zaupanje, ki so ga pokazali tako klubsko vodstvo kot igralci. "Vedno je najlažje zahtevati menjavo. Luka Elsner ima še vedno naše zaupanje, je pa tudi res, da to ne more trajati večno. Kot trener je postavljen pred določene rezultatske zahteve, a v klubu trenutno zaradi zadnjih rezultatov ne izgubljamo živcev. Skupaj s predsednikom Bernardom Joanninom želiva umiriti situacijo in dvigniti Amiens," je podpredsednik Amiensa Luigi Mulazzi podprl slovenskega trenerja.

Napovedal je, da bo imelo vodstvo v kratkem odprte in neposredne pogovore z igralci, na katerih si bodo nalili čistega vina in odpravili morebitne nesporazume, zaradi katerih bi lahko igrali slabše od pričakovanj. "Situacija je rešljiva. Daleč od tega, da bi bilo to nemogoče," je prepričan, da bi si lahko Amiens, čeprav ima enega izmed najnižjih proračunov v ligi, še tretjič zapored zagotovil obstanek v močnem francoskem prvenstvu.

Luigi Mulazzi (Amiens SC) : "Luka Elsner a toute la confiance du club mais..."https://t.co/c4CxztyKjy pic.twitter.com/7wDIF2dxA0 — Le 1⃣1⃣ Amiénois #UnisPourAmiens (@le11Amienois) February 2, 2020

Trenerju stojijo ob strani tudi nogometaši. Izkušeni kamerunski branilec Aurelien Chedjou je tako po zadnji tekmi sporočil: "Smo z Luko Elsnerjem. Podpiramo ga." Podobno razmišlja tudi prvi vratar Regis Gurtner in obsoja dejanja navijačev. Skandiranja in pesmi navijačev o odhodu Elsnerja je namreč označil za neprimerne.

V sredo pri Lyonu

Lyon, udeleženec osmine finala lige prvakov, je na 6. mestu v prvenstvu. Foto: Reuters Priložnost za konec črnega niza se ponuja kaj kmalu. V sredo Amiens čaka nova tekma francoskega prvenstva, na žalost pa bo imel Elsner opravka z zelo zahtevnim tekmecem. Odpravlja se na gostovanje v Lyon. V prvenstvu je nazadnje zmagal 2. novembra 2019, nato pa se sladkosti zmage veselil le še enkrat v ligaškem pokalu. V nadaljevanju je izpadel iz obeh pokalnih tekmovanj, na lestvici pa zdrsnil na 18. mesto, ki ob koncu sezone zagotavlja nastop v dodatnih kvalifikacijah.

Zaostanek za "varnim" 17. mesto se je povečal na pet točk, prednost pred predzadnjeuvrščenim Nimesom pa znaša le točko, tako da bo Elsner v kratkem potreboval pozitiven rezultat, če bo hotel ohraniti položaj trenerja Amiensa. Kot je sporočil podpredsednik, podpora vodstva ne more biti večna.