Liverpool ima novega športnega direktorja

V začetku meseca je objavil, da zapušča mesto tehničnega direktorja Bournemoutha.

Liverpool je v zadnji sezoni pod trenersko taktirko Nemca Jürgena Kloppa trenutno na drugem mestu premier lige in le zaradi slabše razlike v zadetkih zaostaja za vodilnim Arsenalom.

🚨🔴 Liverpool confirm Richard Hughes joining on June 1 as new sporting director, as expected.



"I am incredibly proud to be offered this opportunity. Liverpool is a unique club and I'm grateful to be given a chance to serve it in this capacity", Hughes says.