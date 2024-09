Nekdanji igralec Manchester Uniteda Jesse Lingard je v Južni Koreji, kjer trenutno služi nogometni kruh, prišel v navzkrižje z zakonom. Nekdanjega angleškega reprezentanta je doletela kazen s plačilom globe zaradi vožnje električnega skiroja v Seulu brez vozniškega dovoljenja in čelade.

V objavi na Instagramu v začetku tedna je Lingard priznal, da ni vedel, da v Južni Koreji ni dovoljeno voziti električnega skiroja brez čelade na glavi.

"Vsakdo, ki obišče Južno Korejo, bi moral očitno preveriti pravila," je razmišljal 31-letni napadalno usmerjeni vezist, ki zdaj igra za južnokorejskega prvoligaša FC Seoul. "Lahko je nevarno. Varnost je na prvem mestu za vse. In očitno tega ne bom več naredil," je dodal. Tamkajšnja lokalna policija mu je izdala globo v višini 190 tisoč wonov, približno 128 evrov.

"Nisem poznal pravil glede nošenja čelade ali obveznega dovoljenja. V Angliji in verjetno tudi v Evropi lahko preprosto vzameš e-skiro z ulice in se z njim začneš voziti," je bil Lingard v objavi na Instagramu osupel nad južnokorejskimi pravili.

Lingard je že imel težave, ko je še igral nogomet v Angliji. Po poročanju britanskih medijev so Lingardu lani za 18 mesecev odvzeli vozniško dovoljenje, potem ko so ga v Manchestru ujeli, da je vinjen vozil svoj luksuzni avtomobil lamborghini urus.

Februarja se je preselil v Seul, potem ko je bil nekaj časa brez kluba, odkar je poleti 2023 zapustil Nottingham Forest. Za Anglijo je zbral 32 nastopov in dosegel šest golov.

Nekoč je veljal za velikega upa angleškega nogometa, a njegova kariera je bila polna vzponov in padcev. Med letoma 2011 in 2022 je bil član Manchester Uniteda, v tem obdobju je kot posojen igralec nastopal tudi za Leicester, Birmingham City, Brighton & Hove Albion, Derby County in West Ham.