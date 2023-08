Sanjska skupina z Man Cityjem, Realom in Milanom? Zakaj pa ne.

Malce po 18. uri bodo zaplesale kroglice z najboljšimi nogometnimi klubi v Evropi. Potekal bo žreb skupinskega dela lige prvakov, v katerem bo imela Slovenija v tej sezoni tri predstavnike. To so Jan Oblak (Atletico), Benjamin Šeško in Kevin Kampl (oba RB Leipzig), ki se ne bodo mogli pomeriti v jesenskem delu, saj so uvrščeni v isto jakostno skupino. Žreb bi lahko poskrbel za zelo atraktivne skupine. Eno izmed njih bi lahko tako sestavljali branilec naslova Manchester City, rekorder tekmovanja Real Madrid, italijanski velikan AC Milan in evropski krvnik Olimpije Galatasaray.

Predstavniki evropske klubske elite bodo danes stiskali pesti za čim ugodnejši žreb v dvorani Grimaldi Forum v Monaku. Med 32 klubi, ki bodo zgolj za udeležbo v najdonosnejšem tekmovanju prejeli več kot 15 milijonov evrov, je ogromno klubov, ne manjka tistih, ki so v bogati zgodovini že postali evropski prvaki. Letos je to prvič uspelo Manchester Cityju, ki bo na čelu z najboljšim strelcem tekmovanja Erlingom Haalandom in trofejnim trenerjem Josepom Guardiolo poskušal postati prvi klub, ki bi po letu 2018 (Real Madrid) ubranil evropski naslov.

Naslov evropskega prvaka brani Manchester City. Foto: Reuters

Zanimivo je, da si je po letu 2004 evropsko krono na glavo vselej podal klub iz Italije (Milan, Inter), Anglije (Liverpool, Manchester United, Chelsea, Manchester City), Nemčije (Bayern München) oziroma Španije (Real Madrid, Barcelona). To so tudi edine države, ki bodo v tej sezoni zastopane s štirimi predstavniki. Tri bo imela Portugalska - kot zadnja si je vstopnico po zmagi v play-offu nad "slovenskim" Panathinaikosom zagotovila Braga -, po dva pa Francija in Nizozemska. Svojega predstavnika bodo imele še Avstrija, Škotska, Srbija, Ukrajina, Belgija, Švica, Danska in Turčija.

Benjamin Šeško je v ligi prvakov že nastopal kot napadalec Salzburga. V tej sezoni bo čar največjega tekmovanja okusil še kot nogometaš Leipziga. Foto: Guliverimage

Vsi slovenski udeleženci (Jan Oblak, Benjamin Šeško in Kevin Kampl) so pred žrebom uvrščeni v drugo jakostno skupino, kar pomeni, da se Atletico in Leipzig to jesen ne bosta mogla pomeriti med seboj. Žreb bi lahko zagotovil številne atraktivne skupine. Ponujamo le nekaj spektakularnih možnosti. "Sanjsko" skupino bi lahko sestavljali Barcelona, Arsenal, Milan in Lens ali pa Manchester City, Real Madrid, PSV in Union Berlin oziroma Bayern, Atletico, Milan in Newcastle, mogoča bi bila tudi skupina, v kateri bi bili PSG, Manchester United, Lazio in Galatasaray. In še bi lahko naštevali, zato velja danes v Monaku pričakovati še kako zanimiv žreb, na katerem bo že tradicionalno veljalo pravilo, da je lahko v skupini le en klub iz posamezne države.