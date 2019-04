V živo: Ajax vodi, Tottenham ostal še brez Vertonghna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V boju za evropsko klubsko krono so ostali le še štirje klubi. Pravkar se v uvodnem polfinalnem dejanju lige prvakov merita Tottenham in Ajax, v sredo pa bosta dejavna Barcelona in Liverpool. Pri Londončanih izstopa odsotnost najboljših napadalcev, Ajax pa je prišel na Otok spočit, saj je po dogovoru z vsemi nizozemskimi prvoligaši preskočil zadnjo tekmo na prvenstvu.

Tottenham doživlja ene najlepših trenutkov v klubski zgodovini, saj prvič igra v polfinalu lige prvakov. Za nameček se to dogaja na nedavno odprtem lepotcu Tottenham Hotspur, a nizozemski klub je v Londonu hitro povedel.

Jan Vertonghen je prejel udarec v obraz in poskušal nadaljevati, a ga je v 38. minuti zamenjal Moussa Sissoko. Foto: Reuters Ajax je v 17. minuti v vodstvo popeljal Donny van de Beek, ki je v kazenskem prostoru brez težav matiral vratarja Tottenhama Huga Llorisa.

Za dodatno slabo voljo Angležev je poskrbela poškodba Jana Vertonghna, ki je prejel udarec v nos, poskušal nadaljevati, a se komaj obdržal na nogah, tako da je moral Mauricio Pochettino v 38. minuti opraviti menjavo. V igro je vstopil Moussa Sissoko, gostitelji pa so se nato le razigrali in postali nevarnejši za vrata Andrea Onane, a do polčasa jim ni uspelo zadeti.

Začetni postavi:



Tottenham: Hugo Lloris; Kieran Trippier, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Davinson Sanchez, Danny Rose; Victor Wanyama, Christian Eriksen, Dele Alli; Lucas Moura, Fernando Llorente.



Ajax: Andre Onana; Joel Veltman, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Nicolas Tagliafico; Lasse Schoene, Frenkie de Jong; Hakim Ziyech, Donny van de Beek, David Neres; Dusan Tadić.

Izjemna kulisa na štadionu Tottenham Hotspur. Foto: Reuters

Ajax želi po Realu in Juventusu vzeti mero še Tottenhamu. Foto: Reuters V napadu Tottenhama zeva ogromna praznina. Prvi strelec, največji as in kapetan angleške reprezentance Harry Kane? Poškodovan. Junak četrtfinalne zmage nad Manchester Cityjem Son Heung-min? Kaznovan. Vedno nevaren Argentinec Eric Lamela? Poškodovan.

Na voljo je le Fernando Llorente, 34-letni Španec, ki je v tekmo vstopil s stažem veterana, a tudi z bogatimi izkušnjami z igranjem v ligi prvakov. Nenazadnje se je leta 2015 z Juventusom uvrstil v finale. Zdaj želi ponoviti podvig še z Londončani. Trener Mauricio Pochettino poleg treh pomembnih napadalcev pogreša tudi branilca Sergea Aurierja in zveznega igralca Harryja Winksa, za nastop pa je zaradi poškodbe dimelj vprašljiv Moussa Sissoko, tako da je Tottenham močno oslabljen.

Na drugi strani pri nizozemskem velikanu manjka le Hassane Bande. Osrednji stebri razigranega kluba, ki mu konec prejšnjega tedna ni bilo treba stopiti na zelenico, saj se je v dogovoru s solidarnimi nizozemskimi prvoligaškimi klubi celoten krog prestavil, so nared. Pripravljeni na spopad leta.

Vroči Messi proti rdečemu stroju

Lionel Messi je v tej sezoni na španskem prvenstvu dosegel že 34, v ligi prvakov pa 10 zadetkov. Foto: Reuters V sredo bo zanimivo v Barceloni. Katalonski nogometni ponos se bo doma udaril z Liverpoolom. Njegov veliki angleški tekmec Manchester United v četrtfinalu ni bil dorasel Blaugrani, pri kateri tudi v tej sezoni izstopa kralj strelcev Lionel Messi, tokrat pa prihaja na Camp Nou rdeči stroj, ki mu gre pod taktirko Jürgena Kloppa tako dobro, da bo na Otoku do zadnjega konkuriral Manchester Cityju za angleški naslov. Barcelona si je državni naslov že zagotovila v nedeljo, ko je trener Ernesto Valverde nameraval spočiti Messija, a je bil razplet dogodkov na igrišču proti Levanteju takšen, da je bil potreben njegov vstop v igro.

Kapetan Barcelone je odločil zmagovalca in postal junak. Je najboljši strelec španskega prvenstva in lige prvakov, za dodatno dobro voljo v Kataloniji pa so poskrbele še nogometašice Barcelone, ki so se prvič v klubski zgodovini uvrstile v evropski finale, kjer jih čakajo tekmice v dresu Lyona. Po njihovih stopinjah želijo še pripadniki močnejšega spola.

Kar se tiče zdravstvenih težav, v taborih španskega in angleškega predstavnika nimajo večjih skrbi. Pri Barceloni pričakovano ne bo Rafinhe (poškodba kolena), pri Liverpoolu pa upajo, da bosta Roberto Firmino (lažja poškodba dimelj) in Adam Lallana (mišica) do srede nared za dvoboj z ogromnim vložkom.

Povratni tekmi bosta prihodnji teden, veliki finale pa 1. junija na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu.