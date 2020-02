Josip Iličić s prvencem razparal mrežo Valencie #video

Danes sta himni lige prvakov odmevali v Milanu in Londonu. Atalanta Josipa Iličića, ki je prvič v karieri igral dvoboj izločilnega dela lige prvakov in se vpisal med strelce, je s kar 4:1 ugnala Valencio, RB Leipzig pa je brez poškodovanega Kevina Kampla slavil pri Tottenhamu (1:0). V torek je Jan Oblak z Atleticom premagal evropskega prvaka Liverpool (1:0), Borussia Dortmund pa je na krilih norveškega najstnika ugnala PSG (2:1).

Zelo zanimivo je bilo v Milanu, kjer je Atalanta z Josipom Iličićem, ki je dočakal strelski prvenec v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu, gostila Valencio in slavila s 4:1. Klub iz Bergama je v 16. minuti po zadetku Hansa Hateboera, ki je tako kot slovenski nogometaš dosegel svoj prvenec v najelitnejšem evropskem tekmovanju, povedel z 1:0. Atalanta v tej sezoni pleni pozornost z všečnim in napadalnim nogometom, s katerim dosega daleč največ zadetkov v serie A. Izkušeni Kranjčan, ki igra nogomet življenja, jih je do zdaj dosegel kar 14!

Danes je izkoristil še priložnost v ligi prvakov in se prvič znašel na seznamu strelcev v največjem klubskem tekmovanju. Gostom iz Španije je zabil imeniten gol v 42. minuti tekme. Sprožil je z roba kazenskega prostora malce z desne in s svojo "slabšo" desno nogo zadel v nasprotni zgornji kot Valenciinega gola za vodstvo z 2:0.

Zadetek Iličića:

Josip Ilicic is really really good. Atalanta one of the best teams to watch pic.twitter.com/cFie6GY90W — ‏ً (@UtdAidan) February 19, 2020

Valencia je v nadaljevanju zadela še dvakrat. V 57. minuti se je med strelce vpisal še Remo Frauler, v 63. minuti pa je na 4:0 s svojim drugim zadetkom povišal Hateboer. Le minuto kasneje so svoj prvi gol na dosegli tudi nogometaši španskega kluba, pot do mreže je našel Denis Cheryshev in postavil končni izid.

Leipzig je z 1:0 ugnal evropske podprvake. Foto: Reuters

Pestro je bilo tudi v Londonu, kjer je pri Tottenhamu gostoval RB Leipzig, za katerega nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl ni nastopil, saj je še vedno na seznamu poškodovanih igralcev. Leipzig je edini zadetek na tekmi dosegel v 58. minuti, ko je povedel po strelu z bele točke, natančen je bil Timo Werner. Londončanom so se v igri, predvsem v napadu, poznale ogromne težave s poškodbami, saj je trener Jose Mourinho po Harryju Kanu za dalj časa izgubil še južnokorejskega napadalca Son Heung-mina. Tottenham je izgubil prvič po sedmih zaporednih tekmah, Leipzig pa je vknjižil šele drugo zmago na svojih zadnjih šestih tekmah in si pred povratnim srečanjem v Nemčiji priigral prednost.

Liverpool praznih rok pri Oblaku

Dvoboj na štadionu Metropolitano se je začel, kot so si lahko domači navijači le želeli. Po podaji iz kota in veliki zmedi v angleški obrambi je Atletico povedel že v četrti minuti. Brazilskega vratarja Alissona je premagal Saul Niguez. Aktualni prvaki so bili v nadaljevanju tekme veliko več pri žogi, a Jana Oblaka v prvem polčasu niso resneje ogrozili. Tudi v drugem polčasu Angležem ni uspelo sprožiti v okvir Oblakovih vrat in ostalo je pri minimalni prednosti španske ekipe, ki bo na Anfieldu branila zadetek prednosti.

Mladi Erling Braut Haaland je bil junak obračuna v Dortmundu. Foto: Reuters

Do minimalne prednosti tudi Borussia

V drugi tekmi večera v Dortmundu, kjer je gostoval PSG, so domači, ki so bili boljši tekmec, zasluženo povedli v 69. minuti, ko je v polno zadel kdo drug kot norveški čudežni deček Erling Braut Haland. Parižani so sicer hitro odgovorili po akciji Kyliana Mbappeja in Neymarja, a Norvežan je po hitrem protinapadu domačih udaril še drugič in Borussio hitro spet popeljal v prednost. Rumeno-črni so jo zadržali do konca, a Parižane pred povratnim obračunom opogumlja zadetek v gosteh.

Bayern v Londonu, Barcelona v Neaplju ...

Prihodnji teden bo odigrana še druga polovica prvih tekem osmine finala lige prvakov, na katerih ne bo manjkalo poslastic. Prihodnji torek bo Chelsea gostil Bayern München, Napoli pa Barcelono, dan pozneje bo Lyon pričakal Juventus, Real Madrid pa ranjeni Manchester City, ki je pred kratkim prejel kazen dvoletne prepovedi nastopanja v evropskih tekmovanjih.

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme):