Oblakov Atletico do odličnega izhodišča, Liverpool bo lovil zaostanek

Dvoboj na štadionu na Metropolitano se je začel, kot so si lahko domači navijači le želeli. Po podaji s kota in veliki zmedi v angleški obrambi je Atletico povedel že v četrti minuti. Brazilskega vratarja Alissona je premagal Saul Niguez. Aktualni prvaki so bili v nadaljevanju tekme veliko več pri žogi, a Jana Oblaka v prvem polčasu niso resneje ogrozili. Tudi v drugem polčasu Angleži niso uspeli sprožiti v okvir Oblakovih vrat in ostalo je pri minimalni prednosti španske ekipe, ki bo na Anfieldu branila zadetek prednosti.

Mladi Erling Braut Haaland je junak obračuna v Dortmundu. Foto: Reuters

Do minimalne prednosti tudi Borussia

V drugi tekmi večera v Dortmundu, kjer gostuje PSG, v prvem polčasu, so pa domači, ki so bili boljši nasprotnik zasluženo povedli v 69. minuti, ko je v polno zadel kdo drug kot norveški čudežni deček Erling Braut Haland. Parižani so sicer hitro odgovorili po akciji Kyliana Mbappeja in Neymarja, a Norvežan je po hitrem protinapadu domačih udaril še drugič in Borussio hitro spet popeljal v prednost. Rumeno-črni so jo zadržali do konca, a Parižane pred povratnim obračunom hrabri zadetek v gosteh.

Iličić na San Siru z Valencio

Josip Iličić je v tej sezoni v serie A dosegel že 14 zadetkov. Foto: Getty Images V sredo bo himna lige prvakov odmevala v Milanu, kjer bo Atalanta z Josipom Iličićem, ki še čaka na strelski prvenec v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu, pričakala Valencio, pestro bo tudi v Londonu, kjer bo pri Tottenhamu gostoval RB Leipzig, za katerega pa nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl zaradi poškodbe ne bo kandidiral.

Prihodnji teden bo odigrana še druga polovica prvih tekem osmine finala lige prvakov, na katerih ne bo manjkalo poslastic. Prihodnji torek bo Chelsea gostil Bayern München, Napoli pa Barcelono, dan pozneje bo Lyon pričakal Juventus, Real Madrid pa ranjeni Manchester City, ki je nedavno prejel kazen dvoletne prepovedi nastopanja v evropskih tekmovanjih.

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme):