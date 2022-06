Neugodno, Mariboru "grozita" tudi Šimundža in grški velikan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kar se tiče evropskega uvoda vijolic, je po torkovem žrebu vse jasno. Mariborčani bodo v začetku julija najprej gostili Šahtjor Soligorsk, nato pa bo sledila povratna tekma 1. kroga kvalifikacij na nevtralnem igrišču v Turčiji brez prisotnosti gledalcev.

Albanec se vrača v Ljudski vrt

Valon Ahmedi je v preteklosti igral evropske tekme tudi v dresu Maribora. Foto: Grega Valančič/Sportida Če bi vijolice proti beloruskemu klubu, pri katerem se je v zadnji sezoni dokazoval tudi mladi slovenski napadalec Dario Kolobarić, ki pa bi lahko v tem poletnem prestopnem roku zamenjal klubsko okolje, njegov član pa je tudi nekdanji član Celje in Maribora, Albanec Valon Ahmedi, ostale praznih rok, potem bi evropsko pot nadaljevali v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Tam jim je žreb namenil status morebitnega srečnega poraženca, tako da jim ne bi bilo potrebno igrati v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo.

Če pa bi Mariborčani izločili Šahtjor in se uvrstili v 2. krog kvalifikacij za ligo prvakov, potem pa bi (vsaj na papirju) naleteli na zelo zahtevnega tekmeca. Zaradi slabšega klubskega koeficienta uspešnosti v evropskih tekmovanjih v zadnjih petih sezonah bi namreč spadali med nenosilce. Uefa je pred današnjim žrebom razdelila vse morebitne udeležence 2. kroga kvalifikacij v tri ''podskupine''. Maribor bo tako prisoten na žrebu v drugi podskupini, njegovih morebitnih tekmecev pa je sedem. Seveda v primeru, če bodo vijolice v 1. krogu kvalifikacij uspešnejše od Belorusov.

Liga prvakov, kvalifikacije, 2. krog (žreb): Prvaki:

Podskupina 1:

Nosilci: Dinamo Zagreb (Hrv), Lech Poznan (Pol)/Qarabag (Aze), Tobol Kostanay (Kaz)/Ferencvaroš (Mad)

Nenosilci: Slovan Bratislava (Slk)/Dinamo Batumi (Gru), Shkupi (SMk)/Lincoln Red Imps (Gib), Zürich (Švi) Podskupina 2:

Nosilci: Viktoria Plzen (Češ), Malmö (Šve)/zmagovalec predkroga, Bodo/Glimt (Nor)/KI (Fer)

Nenosilci: HJK Helsinki (Fin)/RFS Riga (Lat), The New Saints (Wal)/Linfield (SIr), Ballkani (Kos)/Žalgiris (Lit) Podskupina 3:

Nosilci: Olympiakos Pirej (Grč), Ludogorec (Bol)/Sutjeska (ČG), Zrinjski (BiH)/Šerif Tiraspol (Mol), Pjunik (Arm)/CFR Cluj (Rom)

Nenosilci: Maribor (Slo)/Šahtjor Soligorsk (Blr), Diddeleng (Luk)/Tirana (Alb), Maccabi Haifa (Izr), Shamrock Rovers (Irs)/Hibernians (Mal) Neprvaki:

Nosilca: Dinamo Kijev (Ukr), Midtjylland (Dan)

Nenosilca: Fenerbahče (Tur), AEK Larnaka (Cip) Zmagovalci 2. kroga se bodo uvrstili v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov, poraženci pa bodo evropsko pot nadaljevali v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo.

S kom bi se lahko v 2. krogu kvalifikacij pomeril Maribor? Zelo neugoden tekmec bi bil lahko (serijski) grški prvak Olympiakos iz Pireja, ki ima ogromne izkušnje z igranjem v Evropi na najvišji ravni in vedno visoke evropske ambicije.

Ante Šimundža bo z Lugodorcem skušal v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločiti črnogorsko Sutjesko, nato pa ... Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ples kroglic bi lahko Mariboru namenil tudi boljšega iz obračuna 1. kroga kvalifikacij med bolgarskim in črnogorskim prvakom. V tem primeru pa je Ludogorec iz Razgrada velik favorit proti Sutjeski iz Nikšića. Tako bi se lahko Maribor pomeril proti svojemu nekdanjemu trenerju Anteju Šimundži (njegov pomočnik je Damjan Ošlaj) in slovenskemu reprezentantu Žanu Karničniku.

Šimundža ni edini nekdanji strateg Maribora, proti kateremu bi se lahko pomeril slovenski prvak. Podobno velja tudi za Sergeja Jahirovića, Hrvata, ki je vodil vijolice v ''kovidnem'' letu 2020, zdaj pa je trener prvaka BiH Zrinjskega iz Mostarja, s katerim bo skušal v 1. krogu kvalifikacij presenetiti Šerif Tiraspol, najboljši klub iz Moldavije, ki je v prejšnji sezoni blestel v Evropi, nastopal v ligi prvakov in v Madridu celo premagal poznejšega evropskega prvaka Reala!

Sergej Jakirović je leta 2020 vodil Maribor, ga v prvenstvu popeljal do drugega mesta, v Evropi pa se podpisal pod boleči izpad proti severnoirskem Colerainu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Možni tekmec Maribora je tudi boljši iz obračuna med prvakoma Armenije in Romunije. CFR Cluj je favorit proti Pjuniku, v poletnem prestopnem roku se je romunskemu prvaku pridružil tudi hrvaški branilec Karlo Bručić, ki je v prejšnji sezoni pomagal Kopru do pokalnega naslova in drugega mesta v slovenskem prvenstvu.

Žreb 2. kroga kvalifikacij v Nyonu se bo začel ob 12. uri.