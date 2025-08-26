V živo: drama na Cipru, Elšnik s Crveno zvezdo trka na vrata raja! Senzacija in pol krvnika Olimpije.

V elitno ligo prvakov, kjer se cedita med in mleko, nastopajoči pa zgolj za udeležbo prejmejo nagrado, vredno skoraj 19 milijonov evrov, se je presenetljivo uvrstil tudi prvak Kazahstana Kairat. Evropski krvnik Olimpije je po izvajanju 11-metrovk šokiral škotskega velikana Celtic. V play-offu kvalifikacij bo podeljenih še zadnjih šest vstopnic, zanje pa se potegujejo tudi trije Slovenci. Na povratne tekme so se odpravili s slabšim izhodiščem. Timi Max Elšnik od 61. minute s Crveno zvezdo na Cipru vodi proti Pafosu, tako da je nadoknadil zaostanek iz Beograda (1:2), graški Sturm pa je z Jonom Gorencem Stankovićem in Tomijem Horvatom pred malodane nemogočo misijo, saj je prejšnji teden na severu Norveške pri Bodo/Glimtu izgubil kar z 0:5. Vsi trije Slovenci igrajo od prve minute.

Današnji spored, na katerem je na evropskih zelenicah odmevala himna lige prvakov, se je začel ob 18.45 po slovenskem času na stadionu v oddaljenem Almatiju. Tam je prejšnji mesec ekspresno iz kvalifikacij za najmočnejše tekmovanje izpadla ljubljanska Olimpija.

Kairat je v Evropi najprej prekrižal načrte Olimpiji, nato pa jo je zagodel še prvakom Finske, Slovaške in Škotske! Foto: Aleš Fevžer

Zmaji so proti Kairatu izgubili v gosteh z 0:2, prvak Kazahstana pa je bil nato na domači zelenici uspešen tudi proti finskemu KuPS (3:0) in Bajrićevem Slovanu iz Bratislave (1:0).

S tem pa senzacij Kairata še ni bilo konec. Najslajše je prvak Kazahstana privarčeval za konec, saj je po dramatičnem izvajanju strelov z bele točke izločil tudi nekdanjega evropskega prvaka Celtic in se uvrstil v bogato ligo prvakov. To je ogromna senzacija, saj znaša skupna vrednost nogometašev Celtica 130 milijonov evrov, Kairatova, pri katerem izstopa komaj 17-letni bodoči napadalec Chelseaja Dastan Satpajev, pa je več kot desetkrat manjša.

Veselje nogometašev Kairata po zgodovinskem preboju v ligo prvakov. Foto: Reuters

A tudi to ni Kairata zmotilo, da bi na domači zelenici, kjer v tej sezoni v Evropi sploh še ni prejel zadetka, preskočil še eno oviro. Redni del srečanja, ki ni ponudil veliko priložnosti, se je končal brez zadetkov.

Podobno je bilo tudi po 120 minutah, nato pa je sledilo izvajanje 11-metrovk, v katerem je vratar gostiteljev Temirlan Anarbekov zasenčil slovitega stanovskega kolega Kasperja Schmeichla. Ustavil je kar tri strele gostov (Idah, McCowan in Maeda), Kairat pa je bogate Otočane, ki jih vodi nekdanji trener Liverpoola in Leicester Cityja Brendan Rodgers, izločil s 3:2.

Navijači Kairata bodo v tej sezoni spremljali v Almatyju tudi nekatere izmed najboljših evropskih klubov, saj so se uvrstili v ligaški del lige prvakov. Foto: Reuters

Elšnik po bogato nagrado, Sturm reši le nor čudež

Če bi Timi Max Elšnik izločil Pafos, bi prejel mikavno nagrado. Foto: Reuters Od 21. ure dalje so na delu vsi trije slovenski legionarji, ki še vztrajajo v kvalifikacijah za ligo prvakov in se skušajo v glavnem delu tekmovanja pridružiti rojaku Janu Oblaku (Atletico Madrid). Timi Max Elšnik s Crveno zvezdo na vročem Cipru skuša vrniti Pafos za poraz v Beogradu (1:2).

Ciprčani so na pragu zgodovinskega uspeha, saj niso še nikoli igrali v tem tekmovanju, rdeče-beli pa so bili že večkrat del evropske elite. Vodstvo kluba je nogometašem obljubil ogromne nagrade. Če bodo danes izločili Pafos, bodo Elšnik in soigralci bogatejši za 100 tisoč evrov. Nagrada bi lahko bila še višja (120 tisoč evrov), če bi srbski prvak napredoval že po rednem delu. Pomemben adut Crvene zvezde bi lahko bil izkušeni Avstrijec srbskih korenin Marko Arnautović, saj bi lahko v Evropi končno debitiral za rdeče-bele.

Sturm Gradec se predstavlja ljubiteljem nogometa v Celovcu. Foto: Reuters

Graški Sturm evropski čudež po katastrofi na Norveškem (0:5) lovi v Celovcu. Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat potrebujeta izdatno zmago proti Bodo/Glimtu, ki je v prejšnji sezoni zaigral v polfinalu evropske lige. Če jima ne bo uspelo, bosta evropsko pot nadaljevala v ligi Europa. Nekdanji klub Nina Žuglja je tako na pragu velike uvrstitve v ligo prvakov.

Za poslastico play-offa velja sredin spopad Benfice in Fenerbahčeja. Portugalski strateg Jose Mourinho mora, če želi turški klub prvič v svoji trenerski karieri popeljati med elito, izločiti rojake iz Lizbone. Čaka ga težka naloga, saj na prvi tekmi v Istanbulu Fener ni izkoristil prednosti domačega terena, tekma se je namreč končala brez golov. Eden izmed velikanov se bo tako prisiljen čez teden dni posloviti od najmočnejšega tekmovanja. Poraženca čaka tolažilna nagrada, nastop v ligaškem delu evropske lige.

Liga prvakov, kvalifikacije (play-off, prve tekme):

Torek, 26. avgust:

Sreda, 27. avgust:

V ligaški del lige prvakov je neposredno že uvrščenih 29 klubov:



Ajax (Niz), Arsenal (Ang), Atalanta (Ita), Athletic Bilbao (Špa), Atletico Madrid (Špa), Barcelona (Špa), Bayern Műnchen (Nem), Bayer Leverkusen (Nem), Borussia Dortmund (Nem), Chelsea (Ang), Eintracht Frankfurt (Nem), Galatasaray (Tur), Inter Milano (Ita), Juventus (Ita), Liverpool (Ang), Manchester City (Ang), Marseille (Fra), Monaco (Fra), Napoli (Ita), Newcastle (Ang), Olympiakos (Grč), PSG (Fra), PSV Eindhoven (Niz), Real Madrid (Špa), Slavia Praga (Češ), Sporting Lizbona (Por), Tottenham (Ang), Union St. Gilloise (Bel) in Villarreal (Špa).