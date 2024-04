V živo: Haaland odločen, da zabije Realu in ga znova izloči

Nogometni sladokusci so v zadnjih tednih priča atraktivnemu fenomenu. V četrtfinalu lige prvakov padajo zadetki kot po tekočem traku. Na šestih tekmah jih je bilo doseženih kar 29, skoraj pet na srečanje! Bo tako tudi to sredo zvečer, ko se bo o zadnjih dveh polfinalistih odločalo v Manchestru in Münchnu? Branilec naslova Manchester City gosti rekorderja tekmovanja Real Madrid, v španski prestolnici je bilo 3:3, Bayern München pa bo pričakal Arsenal. V Londonu ni bilo zmagovalca (2:2).

Liga prvakov, četrtfinale (povratni tekmi):

Sreda, 17. april:

Na Etihadu igrata Manchester City in Real Madrid. Prejšnji teden sta se na Santiagu Bernabeuu v eni najbolj dinamičnih in spektakularnih tekem v zgodovini tekmovanja razšla brez zmagovalca (3:3), končni rezultat je v 79. minuti z atraktivnim volejem postavil Federico Valverde. City, ki brani evropski naslov, je v naletu. Na Otoku se je prebil na prvo mesto, zdaj želi izločiti še rekorderja tekmovanja. Real je postal evropski prvak kar 14-krat, trener Reala Carlo Ancelotti pa verjame, da bi lahko razkošno zbirko še olepšal. Če bo pozabil na lanski polom, ko je v polfinalu na Etihadu izkusil rušilno moč Erlinga Haalanda in soigralcev ter izgubil s kar 0:4, bi lahko bogatemu angleškemu klubu povzročil veliko preglavic.

Josep Guardiola in Carlo Ancelotti sta prekaljena trenerja najvišje ravni. Foto: Reuters "Tekme proti Cityju so vedno spektakularne. Tako bo tudi tokrat. Prejšnji teden je bilo izenačeno, na tej tekmi je vse mogoče. Imamo dovolj kakovosti, da lahko Cityju povzročamo težave," je prepričan izkušeni Italijan, ki bo skušal prekrižati načrte mlajšemu kolegu iz Katalonije Josepu Guardioli. "Nastopila bodo tudi obdobja v igri, ko bomo trpeli. Nemogoče je proti Realu dominirati vseh 90 minut. Pripravljeni smo, da se predstavimo v najboljši možni luči," pričakuje odlično predstavo svojih varovancev. Za razliko od tekme v Madridu bi lahko v začetno enajsterico uvrstil tudi Belgijca Kevina de Bruyna. Dodaten motiv Cityju prinaša tudi podatek, da bo finale letos (prvi junija) na Otoku, gostil ga bo londonski Wembley.

Kane želi igrati finale na Wembleyju

Bayern si sezono, v kateri je po 11 letih ostal brez državnega naslova v Nemčiji, rešuje v ligi prvakov. Evropsko krono si je nazadnje nadel na glavo leta 2020, v tej sezoni pa jo skušalosvojiti pod vodstvom Thomasa Tuchla, ki je leta 2022 osvojil ligo prvakov s Chelseajem, in s pomočjo zadetkov Harryja Kana, serijskega strelca, ki pa ima v bogatem življenjepisu eno veliko pomanjkljivost. Čeprav je zadeval kot za stavo za Tottenham in to še vedno počne za angleško reprezentanco, je še vedno brez lovorike. Te ni osvojil niti z Bayernom, ki je ostal praznih rok tako v prvenstvu in pokalu kot tudi superpokalu. Bo drugače v Evropi?

Kdaj bo Harry Kane osvojil svojo prvo lovoriko v članskem nogometu? Foto: Reuters Kanu se ponuja priložnost, da izloči velikega rivala s severnega dela Londona Arsenal. "Naši navijači lahko predstavljajo razliko," verjame v pomoč bučne in polne Allianz Arene, obenem pa sanja o tem, da bi lahko nastopil v finalu, saj se igra ravno na Wembleyju. "Dati moramo vse od sebe. Zaigrati moramo strastno in z enako mero taktične discipline kot v Londonu," dodaja njegov trener Tuchel.

Topničarji v zadnjih tednih izgubljajo zalet v angleškem prvenstvu, prvo mesto so prepustili Cityju, zdaj pa igrajo tekmo sezone v Evropi. "Deset mesecev, vso zadnjo sezono, smo garali za ta trenutek. Naredili bomo vse, da nadaljujemo pot v Evropi," želi Mikel Arteta popeljati Arsenal med štiri najboljše ekipe v ligi prvakov.

Polfinalne tekme bodo 30. aprila in prvega maja ter sedmega in osmega maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju prvega junija.

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme):

Torek, 16. april:

Sreda, 17. april: