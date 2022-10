V živo: Šeško začel akcijo za gol Salzburga, Juventus na kolenih v Izraelu

Liga prvakov, skupinski del (4. krog – torkove tekme): Skupina E:

Torek, 11. oktober:

21.00 Dinamo Zagreb – Salzburg 0:1

Seiwald 12.

Benjamin Šeško (Salzburg) igra od prve minute.



21.00 Milan – Chelsea 0:0 Lestvica:

1. Salzburg 3 – 5

2. Chelsea 3 – 4

3. Milan 3 – 4

4. Dinamo Zagreb 3 – 3 Skupina F:

21.00 Celtic Glasgow – RB Leipzig 0:0

Kevin Kampl (Leipzig) je na klopi.



21.00 Šahtar Doneck – Real Madrid 0:0 Lestvica:

1. Real Madrid 3 – 9

2. Šahtar Doneck 3 – 4

3. RB Leipzig 3 – 3

4. Celtic 3 – 1 Skupina G:

Köbenhavn : Manchester City 0:0 (0:0)



21.00 Borussia Dortmund – Sevilla 0:0 Lestvica:

1. Manchester City 4 – 10

2. Borussia Dortmund 3 – 6

3. Köbenhavn 4 – 2

4. Sevilla 3 – 1 Skupina H:

Maccabi Haifa : Juventus 2:0 (2:0)

Atzili 7., 42.



21.00 PSG – Benfica 0:0 Lestvica:

1. PSG 3 – 7

2. Benfica 3 – 7

3. Juventus 4 – 3

4. Maccabi Haifa 4 – 3

Evropski nogometni torek se je začel na Danskem in v Izraelu. Na tekmi Köbenhavn - Manchester City bi moral biti v središču pozornosti Erling Haaland, ki je najboljši strelec lige prvakov in angleškega prvenstva, na 13 tekmah, odkar nastopa za Manchester City, je dosegel kar 20 golov. A ker Manchester v nedeljo čaka pomembno gostovanje v Liverpoolu, je Pep Guardiola spočil vročega strelca. Tekmo je začel na klopi.

Rdeči karton za Sergia Gomeza. Foto: Guliver Image In brez njega City ni bil tako zelo nevaren. Sicer je že v 11. minuti zadel Rodri, a je bil gol po ogledu z VAR-om zaradi igre z roko razveljavljen. Sredi polčasa pa je v lastnem kazenskem prostoru z roko posredoval Nicolai Boilesen in Manchester je dobil 11-metrovko. Pa jo je Riyad Mahrez zapravil. Od 30. minute so bili Angleži z igralcem manj, saj je bil izključen Sergio Gomez. Kevin De Bruyne je imel v drugem polčasu dve izjemni priložnosti, prvo mu je branil Kamil Grabara, pri drugi je za las zgrešil okvir vrat. Streli v okvir vrat na tekmi: 1 proti 4 v prid Cityja. Grabera je bil na pravem mestu tudi ob koncu, ko je izvrsten strel sprožil Joao Cancelo. Brez Haalanda, ki ni vstopil na zelenico niti kot menjava, se je tekma skupine G končala z 0:0.

Prava katastrofa pa prvi polčas v skupini H za Juventus. Omer Atzili je Wojciechu Szczesnyju zabil dva gola. Maccabi je imel kar osem strelov proti golu stare dame, od tega štiri v okvir vrat (ob dveh golih še eno vratnico), Juventus pa samo enega. Za nameček se je hitro poškodoval še Angel Di Maria. Črno-beli so v drugem polčasu petkrat streljali v okvir vrat, a niso zares ogrozili vratarja Maccabija. Tako so Torinčani izgubili še na četrti tekmi zapored, drugi v ligi prvakov in si priprli vrata v izločilne boje tega tekmovanja. Maccabi je v ligi prvakov zmagal sploh prvič po 20 letih!

Haalandu skušajo s peticijo prepovedati nastope

Angleški prvak Manchester City navdušuje na krilih Erlinga Brauta Haalanda, mladega Norvežana, ki je tako dober, da so na Otoku v šali nedavno sprožili več peticij, s katerimi mu želijo prepovedati nadaljnje nastope v angleškem prvenstvu. V eni izmed njih 22-letnemu Skandinavcu očitajo, da ni iz mesa in krvi, ampak predstavlja vsemogočnega nogometnega robota. Za to, da bi mu zaradi njegove superiornosti in izjemne forme prepovedali nastopati v angleškem prvenstvu, kjer iz kroga v krog ruši mejnike, je glasovalo že skoraj dva milijona ljudi.

Šeško lovi strelski prvenec v neposredni bližini doma

Če bo Benjamin Šeško na današnjem gostovanju v Zagrebu zadel v polno, bo postal šele deveti Slovenec, ki je zadel v polno v glavnem delu lige prvakov. Na izbranem seznamu bi se tako 19-letni biser slovenskega nogometa pridružil Zlatku Zahoviću, Josipu Iličiću, Kevinu Kamplu, Damjanu Boharju, Anteju Šimundži, Milenku Ačimoviću, Valterju Birsi in Luki Zahoviću. Foto: Guliverimage Zvečer sledi še šest tekem. Največje pozornosti slovenskih ljubiteljev nogometa bo deležna tista v Zagrebu. V neposredni bližini Radeč, le 80 kilometrov od rojstnega kraja Benjamina Šeška, enega najbolj vročih najstnikov v Evropi, bo Salzburg branil vodilni položaj v skupini E. Hrvaški prvak Dinamo želi pred polnimi tribunami – na dotrajanem Maksimirju se bo zbralo okrog 23 tisoč gledalcev – rdečim bikom vrniti za poraz v Avstriji (0:1). Letos je na domačem igrišču že spravil v slabo voljo Chelseaja in vplival na menjavo trenerja. Modri takrat pod vodstvom Thomasa Tuchla, dvoboj je spremljal tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, niso zatresli mreže Zagrebčanov. Jo bo serijski avstrijski prvak?

Švicarski napadalec Noah Okafor je zadel v polno še na vsaki izmed treh tekem, njegov soigralec Šeško, ki čaka na strelski prvenec v najmočnejšem tekmovanju, pa si je priigral nekaj zrelih priložnosti, a žoge še ni spravil v gol. Nekajkrat je prejšnji teden ogrozil tudi hrvaška vrata, na koncu pa se je s soigralci razveselil najpomembnejše nagrade, prve evropske letošnje zmage, s katero so se povzpeli na prvo mesto. V drugi tekmi skupine E se bo Milan skušal maščevati Chelseaju za boleč poraz v Londonu (0:3). Odkar vodi modre mladi angleški strateg Graham Potter, bogati angleški klub še ni izgubil.

Real brez Courtoisa, PSG brez Messija, Sevilla z novim trenerjem

Lionel Messi zvečer ne bo mogel pomagati soigralcem proti Benfici. Foto: Reuters Evropski prvak Real Madrid bo gostoval na Poljskem, kjer igra domače tekme ukrajinski ''brezdomec'' Šahtar. Prejšnji teden je namučil bele baletnike. To bo posebna tekma za ukrajinskega vratarja Andrija Lunina, ki bi lahko med vratnicama nadomestil poškodovanega Thibauta Courtoisa. Belgijec čuti bolečine v hrbtu, zdravniška služba Reala pa ga skuša čim prej usposobiti za vrnitev, saj čaka Real v nedeljo prestižni el clasico, derbi vseh derbijev proti Barceloni. Na drugi tekmi skupine bo RB Leipzig, za katerega igra tudi Kevin Kampl, ta je v nedeljo dopolnil 32 let, v Glasgowu lovili dragocene točke za napredovanje. Svoje račune ima tudi škotski prvak.

Derbi večera bo v skupini H na Parku princev, kjer bo francoski prvak PSG gostil Benfico. V Lizboni ni bilo zmagovalca (1:1), v vratih gostiteljev pa je blestel Odisseas Vlachodimos. Lionel Messi je na Luzu dosegel prekrasen gol, a tokrat zaradi poškodbe mečne mišice ne bo mogel pomagati soigralcem. Poškodoval se je v Lizboni in konec prejšnjega tedna izpustil dvoboj francoskega prvenstva proti Reimsu. Neymar in Kylian Mbappe bosta tako v napadu najverjetneje sodelovala s Špancem Pablom Sarabio.

Borussia Dortmund je po nedavni zmagi v Španiji (4:1) velik favorit proti Sevilli, ki je po ponesrečenem vstopu v sezono zamenjala trenerja. Prišel je Argentinec Jorge Sampaoli, tako da bodo Andaluzijci polni motivacije, saj lovijo še zadnji vlak, da bi se lahko vmešali v boj za napredovanje.

Najboljši strelci: 5 – Haaland (Man City),

4 – Sane (Bayern),

3 – Bellingham (Borussia D.), Kudus (Ajax), Lewandowski (Barcelona), Mbappe (PSG), Okafor (Salzburg), Raspadori (Napoli), Zielinski (Napoli)

Oblak po maščevanje nad Belgijci, Vinčić sodi na Škotskem

Jan Oblak potrebuje točke v boju za napredovanje v osmino finala. Foto: Guliverimage V sredo se bo dogajanje v ligi prvakov začelo v Madridu in Neaplju. Pri Atleticu je vrag po porazu v Belgiji (0:2) odnesel šalo. Pravljica Club Bruggeja, ki je s stoodstotnim izkupičkom krepko v vodstvu in je le eden izmed petih klubov z devetimi točkami po treh krogih (poleg njega še Manchester City, Real, Bayern in Napoli), tako da se mu nasmiha preboj med 16 najboljših, bi se lahko nadaljevala v španskem glavnem mestu. Jan Oblak se nerad spominja zadnje tekme, na kateri ni branil slabo, a vseeno izgubil z 0:2. Diego Simeone se zaveda, da bo treba osvajati več točk, Atleticu pa bo poskušal v skupini prekrižati načrte tudi Bayer Leverkusen, ki je poglavje z novim trenerjem Xabijem Alonsom začel z zmago nad Schalkejem. V sredo bo sloviti Španec debitiral v ligi prvakov, na drugi strani pa bo stal portugalski prvak Porto.

Napoliju gre v tej sezoni imenitno. Nazadnje je spravil v obup Ajax. Sredi Amsterdama je zmagal z neverjetnih 6:1, blesti tudi v serie A, tako da je evforija v mestu pod Vezuvom na vrhuncu. Trener Luciano Spalletti je sprožil evforijo, tako da se Ajaxu, ki bo pogrešal kaznovanega kapetana Dušana Tadića, obeta vse prej kot preprosto gostovanje.

Na drugi tekmi skupine si bo potrti Liverpool, ki je v nedeljo izgubil derbi angleškega prvenstva pri Arsenalu (2:3), ostal pa tudi brez poškodovanega Luisa Diaza, celil rane na Škotskem. Tam mu lahko zagreni življenje Glasgow Rangers. Kloppovo četo čaka nato v nedeljo derbi s Cityjem. Dvoboj v Glasgowu bo sodil slovenski delivec pravice Slavko Vinčić.

Barcelona si ne sme privoščiti spodrsljaja

Xavi Hernandez je bil nezadovoljen s sojenjem Slavka Vinčića. V sredo bo na tekmi med Barcelono in Milanom sodil Poljak Szymon Marciniak. Foto: Reuters Skupina smrti C, v kateri po pričakovanju beleži najslabše rezultate Viktoria Plzen, prinaša poslastico v Barceloni. Katalonci bodo na Camp Nouu gostili Inter. Prejšnji teden so ostali praznih rok na San Siru (0:1), trener Xavi Hernandez pa je po tekmi potožil o dveh spornih odločitvah slovenskega sodnika Slavka Vinčića. Vseeno še verjame v srečen konec Barcelone.

Napoveduje, kako čakajo Blaugrano do konca skupinskega dela še tri finala. Tokrat bo na sporedu prvi, na katerem si Katalonci ne smejo privoščiti napake, če nočejo še drugič zapored obstati v skupinskem delu lige prvakov. To pa bi bila za klub s tako velikimi ambicijami, v katerega so kljub zadolženosti vložili ogromno sredstev, prava katastrofa. Pri Milančanih naj bi branil Kamerunec Andre Onana, Samir Handanović pa bi začel dvoboj na klopi. Vodilni Bavarci bodo na Češkem iskali pot do nove zmage. V Münchnu ni bilo težav, tam je v mreži Viktorie počila petarda (5:0).

V skupini D imata Sporting in Tottenham priložnost, da uideta preostalemu dvojcu iz skupine, Marseillu in Eintrachtu.