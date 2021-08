Slovenske prvakinje izpadle iz Evrope, že v prvem polčasu prejele dva rdeča kartona

Nogometašice ŽNK Pomurje Beltinci so v Gornji Radgoni v finalnem obračunu turnirja 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakinj izgubile s tekmicami iz Ukrajine (1:4). Pomurke so od 33. minute igrale kar z dvema igralkama manj, saj sta morala zaradi izključitve predčasno z igrišča Špela Rozmarič in Lucija Kos. Bogati ukrajinski klub Žitlobud je izkoristil številčno prednost in v drugem polčasu dokončno strl odpor borbenih slovenskih prvakinj, ki so s tem sklenile evropsko sezono.

Želja slovenskih prvakinj, da bi napredovale v naslednji krog kvalifikacij za ligo prvakinj in pokvarile načrte bogati ukrajinski ekipi, ki ima neprimerno večji proračun (kar 1,2 milijona evrov), se ni uresničila. Izbranke Sandija Bauerja so bile po visoki zmagi nad Latvijkami, ko so v polfinalu turnirja zmagale kar s 6:1, zelo samozavestne. Pred srečanjem so napovedovale, kako bi lahko odločale malenkosti, zlasti zbranost, nato pa se je izkazalo, da so na rezultat še kako vplivali kartoni.

Veselje Pomurk po visoki zmagi v polfinalu turnirja. Tri dni pozneje so doživele visok poraz proti tekmicam iz Harkiva. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Gostiteljice so v prvem polčasu prejele kar dva. Osemkratne slovenske prvakinje so od 33. minute igrale kar z dvema igralkama manj, saj sta morala zaradi izključitve predčasno z igrišča Špela Rozmarič in Lucija Kos. Poljska sodnica je s svojim strogim kriterijem razburila občinstvo kot tudi strokovno vodstvo osemkratnih slovenskih prvakinj, ki so kljub dvema igralkama manj zmogle izenačiti. V 37. minuti je z bele točke izenačila Kaja Korošec, v Gornji Radgori se je vse začelo znova. Ker pa so imele gostje dve igralki več, so prednost hitro izkoristile in znova ušle slovenskim prvakinjam. Še pred koncem prvega dela so povedle z 2:1, v nadaljevanju srečanja pa prednost še povečale in se na koncu s prepričljivo zmago s 4:1 uvrstile v 2. krog kvalifikacij.

Naslov evropskih prvakinj branijo nogometašice Barcelone. Foto: Guliverimage

Udeleženke skupinskega dela lige prvakinj bodo znane po 2. krogu kvalifikacij. Za zdaj so si nastop med elito že zagotovile branilka naslova Barcelona, Chelsea, PSG in Bayern. Finale bo 22. maja 2022 na stadionu Juventusa v Torinu.

Na kvalifikacijskem turnirju v Sloveniji so tretje mesto zasedle nogometašice NSA Sofija, ki so bile v Bakovcih z 2:1 boljše od latvijskih prvakinj Rigas. Te so v polfinalu doživele proti Pomurju "teniški" poraz z 1:6.