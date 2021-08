Pomurke zanesljivo v finale, kača prekinila dvoboj #video

Evropsko pot v kvalifikacijah za ligo prvakinj so danes začele tudi nogometašice ŽNK Pomurje Beltinici. Pomurke, ki gostijo kvalifikacijski turnir, so v prvem dvoboju s 6:1 ugnale latvijsko moštvo Rigas. V finalu turnirja jih čaka tekma proti ukrajinskemu moštvu Harkiv, ki je s 5:1 ugnal NSA iz Sofije. Zanimiv dogodek se je zgodil na sredini prvega polčasa srečanja slovenskih in latvijskih prvakinj, ko je na zelenico zašla kača in prekinila dvoboj.

Slovenske prvakinje so domačo sezono odprle z visoko zmago s 6:1 proti Radomljam, odlično pa so opravile tudi prvi evropski izziv, na katerem se še tretjič v klubski zgodovini želijo zavihteti med 32 najboljših evropskih moštev. Uefa je letos nekoliko spremenila sistem tekmovanja, tako da se na vsakem turnirju merijo štiri ekipe, po polfinalnih obračunih sledita tekmi za razvrstitev, le zmagovalec pa se bo prebil v drugi krog.

Pomurke so zagospodarile na igrišču že na samem uvodu in po manj kot 15 minutah je semafor že kazal 2:0. V 29. minuti pa je bilo srečanje prekinjeno, saj je na igrišče zatavala kača. Po nekaj minutah premora se je, po tem, ko so žival spravili z igralne površine, srečanje nadaljevalo. Do konca polčasa so domače zabile še enkrat, v izdihljajih prvega dela pa so do edinega zadetka prišle tudi predstavnice Latvije. V drugem delu so nato domače nogometašice še trikrat zatresle mrežo Rigasa in razblinile vse dvome o tem, kdo se bo v finalu turnirja prvega kroga kvalifikacij udaril s Harkivom.

Fotogalerija s tekme v Gornji Radogoni, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 19 2 / 19 3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 13 / 19 14 / 19 15 / 19 16 / 19 17 / 19 18 / 19 19 / 19

Video srečanja (dogodek s kačo se pojavi v 28. minuti tekme):

"Želim predramiti še tri, štiri igralke"

Trener "žuto-plavih" Sandi Bauer je bil z uvodom v domačo sezono zadovoljen, vseeno pa vlogo favoritinj turnirja prepušča naslednjim tekmicam Pomurk, Ukrajinkam: "Ukrajinska ekipa je sestavljena iz kakovostnih igralk, vse po vrsti pa so profesionalke. Tehnično niso na naši ravni, v drugih delih zagotovo. Predvsem pa si želim, da predramim še tiste tri, štiri naše igralke, da pokažejo vse, kar znajo."

Trener Bauer vlogo favoritinj vseeno prepušča Ukrajinkam. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kvalifikacije za ligo prvakinj, 1. krog, polfinale:



Bakovci:

Harkiv : NSA Sofija 5:1 (1:1)



Gornja Radgona:

ŽNK Pomurje Beltinci : RFS 6:1 (3:1)

Korošec 9., Kolbl 11., Makovec 41., 61., Rakovec 82., Rozmarič 85.; Krasnova 45+6.