Kdo bo zmagovalec lige narodov?

Nogometni reprezentanci Španije in Francije se bosta drevi ob 20.45 v Milanu merili za drugi naslov prvaka v ligi narodov. Prvega je osvojila Portugalska, ki ji v tej izvedbi ni uspelo priti na zaključni turnir. Že pred tem se bosta v Torinu za tretje mesto udarili Italija in Belgija.

Španci so se v finale prebili z zmago z 2:1 proti evropskim prvakom Italijanom, posebej razpoložena pa je bila naveza Mikel Oyarzabal - Ferran Torres, ki je poskrbela za oba španska zadetka.

Svetovni prvaki Francozi pa so si veliki finale priigrali po razburljivi tekmi z Belgijo, ki so jo premagali s 3:2, potem ko so se vrnili po zaostanku z 0:2. Odločilni gol je v 90. minuti dosegel Theo Hernandez. Francozi bodo nekoliko oslabljeni, saj zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus ne bo Adriena Rabiota, prav tako ne bo Lucasa Digneja.

"Hočemo ta pokal," pravi Didier Deschamps. Foto: Guliverimage

"Hočemo ta pokal. V preteklosti sta bila na voljo dva naslova z evropskih in svetovnih prvenstev. Zdaj so z ligo narodov trije in želimo tudi tega," je pred turnirjem odločno napovedal selektor Francije Didier Deschamps.

Že ob 15.00 pa se bosta v Torinu za tretje mesto merili Italija in Belgija. Italijani se bodo poskušali pobrati po prvem porazu po 38 tekmah. Zgodovinsko gledano so precej uspešnejši v bojih z Belgijci, saj so od 23 tekem dobili 15. Belgijci bodo ob tem brez Romeluja Lukakuja in Edena Hazarda zaradi težav z mišicami.

Liga narodov: Nedelja, 10. oktober:

Tekma za tretje mesto:

15.00 Italija - Belgija



Finale:

20.45 Španija - Francija

Preberite še: