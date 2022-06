Led prebijata Poljska in Wales, Slovenija prvič med "drugokategorniki"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se začenja tretja izvedba lige narodov. Prvo so dobili Portugalci, drugo Francozi, v tretji pa se bo slovenska nogometna reprezentanca prvič potegovala za točke v drugi kakovostni skupini, v ligi B. V četrtek se bo v uvodnem krogu v Ljubljani pomerila s Švedsko. V skupini B4 sta še Srbija in Norveška. Dvoboj med Poljsko in Walesom, ki ga 5. junija čaka finale dodatnih kvalifikacij za nastop na SP 2022 v Katarju proti zmagovalcu srečanja med Škotsko in Ukrajino, bo odigran že danes.

Ligaški del lige narodov, v katerem nastopa vseh 55 članic evropske nogometne družine, bo potekal junija in septembra. O prvaku se bo odločalo junija 2023, o reprezentancah, ki bodo po dodatnih kvalifikacijah padle v nižji kakovostni razred, pa marca 2024. Liga narodov prinaša pomembno vlogo tudi v boju za nastop za Euro 2024, saj bi reprezentancam v primeru slabših rezultatov v kvalifikacijah ob dobrih predstavah v ligi narodov ponudila možnost popravnega izpita, udeležbe v dodatnih kvalifikacijah za EP.

Slovenska nogometna reprezentanca trenira na domačih tleh od začetka tedna. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenija bo prvič tekmovala v drugem kakovostnem razredu. Leta 2018 je bila najslabša v skupini lige C, a je zaradi spremembe tekmovalnega ustroja zadržala članstvo med "tretjekategorniki". Dve leti pozneje, takrat jo je že vodil Matjaž Kek, je navdušila v skupini z Grčijo, Kosovom in Moldavijo. Osvojila je prvo mesto in napredovala v ligo B.

Kekovi izbranci bodo v četrtek zvečer gostili Švedsko, nato se bodo v poldrugem tednu mudili še pri Srbiji in Norveški in 12. junija vroči ciklus sklenili z domačo tekmo proti srbski reprezentanci, ki bo letos kot edina udeleženka skupine B4 lige narodov nastopila tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju.

V uvodnem krogu ne bo manjkalo zelo odmevnih spopadov. V četrtek bo tako zelo plenil pozornost sosedski obračun med Španijo in Portugalsko, v petek bo pestro na srečanju med Belgijo in Nizozemsko, dan pozneje se bosta v atraktivnem derbiju udarili Italija in Nemčija.