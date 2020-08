Sevilla po preobratu prva finalistka!

Andaluzijci tekme niso najbolj odprli. Za United je že v deveti minuti z enajstmetrovke zadel Bruno Fernandes, kar pa Seville, ki ima v tem tekmovanju že rekordnih pet naslovov, ni zmedlo.

Že v prvem polčasu je izenačili prek Susa, srečanje pa je v drugem polčasu, ko so rdeči vragi zapravili številne lepe priložnosti za zadetek, odločil rezervist Luuk de Jong. United, ki je v ligi Europa slavil v sezoni 2016/17, še na osmi zaporedni tekmi ni ugnal tekmeca iz Španije.

Izjemni vratar Seville Bono je zbral šest obramb, tri 1 na 1:

🔎 | FOCUS



Bono vs Manchester United:



⏱️ 90' played

👌 38 touches

🧤 6 saves

📥 3 saves from inside the box

🧲 1 interception

❌ 1 tackle

📈 8.0 SofaScore rating



Fantastic goalkeeping performance by the Morrocan! 💪#UEL pic.twitter.com/PKGVSTPfyT — SofaScore (@SofaScoreINT) August 16, 2020

Drugi polfinalni obračun med Interjem in Šahtarjem bo v ponedeljek v Düsseldorfu. Milančani so favoriti, a Ukrajinci so že v četrtfinalu pokazali, da je treba nanje resno računati. Samir Handanović, ki že od leta 2012 igra za Inter, z Milančani še ni osvojil prav nobene lovorike.

Finale bo 21. avgusta.

Liga Europa, polfinale: Nedelja, 16. avgust:

Sevilla : Manchester United 2:1 (1:1)

Suso 26., de Jong 78.; Fernandes 9./11-m. Ponedeljek, 17. avgust:

21.00 Inter - Šahtar

