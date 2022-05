V Frankfurtu številni izgredi, priprtih več kot 30 navijačev #video

Žalostna bilanca divjanja v metropoli ob Maini so tudi tri ranjene osebe.

Najbolj divjaški so bili navijači v enem od pubov v mestnem središču, ki so ga razdejali z baseballskimi palicami, skupil pa jo je tudi natakar. V mestnem predelu Sachsenhausen pa sta se dve navijaški skupini druga druge lotili fizično, v pretepu pa sta bila huje ranjena dva navijača.

