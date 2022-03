Barcelona še zadnjič pred El Clasicom, Crvena zvezda upa na čudež

Atalanta bo branila tesno prednost v Leverkusnu, kjer se Bayer v zadnjem času sooča z velikimi težavami zaradi hudih poškodb igralcev. Slovenski reprezentant Josip Iličić se ne nahaja na seznamu kluba iz Bergama za evropske tekme. Po navedbah selektorja Matjaža Keka se je nogometni virtuoz iz Kranja vrnil k treningom, tako da bi se lahko postopno pridružil kandidatom za tekme. A le v domačih tekmovanjih, saj njegovega imena ni na evropskem seznamu.

V Istanbulu se bo mudila Barcelona. To bo njena zadnja tekma pred el clasicom, ki jo čaka v nedeljo z Realom, enem največjih kandidatov za osvojitev evropske krone. Katalonci so v zadnjem obdobju v dobri formi, v tej sezoni pa igrajo učinkoviteje na gostovanjih, tako da bi lahko turškega velikana čakalo ogromno dela.

Glasgow Rangers si je na prvi tekmi proti Crveni zvezdi priigral veliko prednost. Foto: Reuters

V srbski prestolnici bo skušala Crvena zvezda prirediti čudež in nadoknaditi tri zadetke zaostanka iz Glasgowa. Na prvi tekmi je sodnik rdeče-belim (upravičeno) razveljavil kar tri zadetke, pred 32 leti, ko so postali evropski prvaki in takrat zastopali še barve Jugoslavije, pa so na poti do naslova na Marakani premagali Rangers prav s 3:0.

Zmagovalec evropske lige si bo zagotovil udeležbo v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2022/23. Finale bo 18. maja na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan v Sevilli. Zanimivo je, da sta v igri za naslov še vedno oba seviljska predstavnika, tako Sevilla kot Betis.